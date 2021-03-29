Yemeksepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme

Saldırıyı yapanlar tarafından sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiği, İhlalden etkilenen kişisel verilerin kısmi olarak veri sorumlusunca belirlendiği ve söz konusu verilerin kullanıcı adı, adres, telefon, e-posta, şifre, IP bilgileri olduğunun değerlendirildiği, Kredi kartı ya da finansal verilerin etkilenmediğinin belirtildiği, kredi kartı saklama hizmetinin veri sorumlusundan bağımsız Mastercard tarafından sağlandığı, İlgili kişilerin ihlal ile ilgili olarak info@yemeksepeti.com e-mail adresi üzerinden bilgi alabileceği belirtilmiştir."