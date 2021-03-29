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Yemeksepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme

Sunuculara erişildiği ve 21 milyon 504 bin 83 kişinin bu durumdan etkilendiği belirtildi

29 Mart 2021 19:20

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye yapılan ve 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Açıklamada, veri sorumlusu sıfatına haiz olan Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş.tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde 18 Mart 2021 tarihinde kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca Yemeksepeti'ne ait bir web uygulama sunucusuna erişildiği ve bundan 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada ilgili ihlal ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

 
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