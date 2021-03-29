Yemeksepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye yapılan ve 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Açıklamada, veri sorumlusu sıfatına haiz olan Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş.tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde 18 Mart 2021 tarihinde kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca Yemeksepeti'ne ait bir web uygulama sunucusuna erişildiği ve bundan 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada ilgili ihlal ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Normal şartlarda yetkisiz bir erişim olduğunda uyarı veren araç üzerinde sorun kaydı oluştuğu ancak bir aksaklık nedeniyle yetkisiz erişimin o an fark edilemediği, 25.03.2021 tarihinde gelen alarmlar incelendiğinde şüpheli bir davranışın tespit edildiği, Yemeksepetine ait bir web uygulama sunucusu üzerinde bir açıklık bulunduğu, bu açıklıktan yararlanılarak, uygulama kurulduğu ve komut çalıştırılmak suretiyle sunucuya erişilebildiği ifade edilmiştir.