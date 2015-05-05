Yemeksepeti, 589 milyon dolara satıldı

Türkiye’nin en büyük yiyecek sipariş platformu Yemeksepeti.com, 589 milyon dolara Berlin merkezli Delivery Hero firmasına satıldı.Satın alma ile ilgili açıklama yapan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, "Daha geniş coğrafyalara yayılma zamanı" yorumunu yaptı.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, internet üzerinden yemek siparişi dendiğinde akla gelen ilk sitelerden biri olan Yemeksepeti.com, Berlin merkezli Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara satın alındı.

Gerçekleştirilen satın almanın dünya online yemek sipariş sektöründeki en büyük rakam olduğu açıklandı. Delivery Hero, Yemeksepeti ile dünya çapında hizmet verdiği ülke sayısını 32’ye çıkardı.

Yemeksepeti’nin kurucusu ve CEO’su olan Nevzat Aydın, şirketteki görevini sürdürecek.

Yemeksepeti satın alımı ile, aktif olduğu ülke sayısını 32’ye çıkaran Berlin merkezli Delivery Hero, 100.000’den fazla partner restoran üzerinden, aylık yaklaşık 10 milyon siparişe aracılık edecek. 2001’de henüz üniversiteden yeni mezun olan Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi tarafından kurulan Yemeksepeti, bugün Türkiye dahil 8 ülkede hizmet veriyor.

'Daha geniş coğrafyalara yayılma zamanı'

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, bu satın alma ile daha geniş coğrafyalara yayılacaklarını söyledi:

“2001 yılında 4 kişiyle hayata geçirdiğimiz Yemeksepeti, bugün 400 kişilik bir ekiple 7 gün 24 saat, milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırıyor. İnsanlara “Yemeksepeti yokken ne yapıyorduk?” dedirten bir iş modeli kurabilmek oldukça gurur verici.15 yıllık geçmişimizde yerli ve global birçok farklı yatırımcı tarafından teklifler aldık, fakat hep doğru zamanı ve doğru partneri bekledik. Global hedefleri, iş yapış tarzı ve kurumsal kültürü bizimle bu denli örtüşen bir iş ortağı ile yolumuza devam edecek olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Şimdi artık 15 senelik deneyim, teknik bilgi ve bize has inovatif iş yaklaşımımızı, Delivery Hero ile birlikte daha geniş coğrafyalara yayma zamanı”

Delivery Hero CEO’su Niklas Östberg'in satın alma ile açıklaması ile şöyle:

“Delivery Hero olarak bu sektördeki birçok şirketi derinlemesine analiz ediyoruz. Şimdiye kadar Yemeksepeti’nin gösterdiği performans kriterlerine yaklaşabilen bir örnekle daha karşılaşmadık. 15. yılında bile etkileyici büyüme oranlarını tutarlı bir şekilde gerçekleştirmesi, bize yaptığımız işte motivasyon ve ilham verdi. Nevzat ve ekibi, bu iş modelinin gelişmekte olan pazarlarda ne kadar başarılı olabileceğini Türkiye’de ve bölgede kanıtladı. İnovatif iş anlayışı ve dinamizmi ile Yemeksepeti’nin performansı bundan sonra da, Delivery Hero’nun mevcut ve hedef pazarları için en iyi rol model olacak. Yemeksepeti gerçekten çok sıra dışı bir şirket ve Delivery Hero ailesine katıldıkları için büyük heyecan duyuyorum.”

Yemeksepeti aylık 3 milyon sipariş alıyor

Ülkemizin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi olan Yemeksepeti, 2001 yılında kuruldu. Bugün itibariyle 62 ilde ve 10.000’e yakın üye restoran ve aylık aldığı 3 milyon siparişle, milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Yemeksepeti Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Yunanistan olmak üzere 7 ülkede daha operasyonlarını sürdürüyor.

Delivery Hero, dünya çapında 100.000’den fazla restoran ile çalışan global bir online yemek sipariş platformudur. Genel merkezi Avrupa’nın start-up başkenti Berlin’de bulunan şirket, toplam 28 ülkede faaliyet gösteriyor. 520’si Berlin’de olmak üzere, 1.500 çalışanı olan şirket, bugüne dek Insight Venture Partners, Kite Ventures, Team Europe, ru-Net, Tengelmann Ventures, Point Nine Capital, Rocket Internet, Target Ventures ve Vostok Nafta’dan yatırım aldı.