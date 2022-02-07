"Yemek yiyemiyorum" diyen gence üzerindeki kıyafetleri sordu; "Donla mı gezeyim, elime mızrak da alayım"

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Yol TV'nin gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) okuduğunu ifade eden bir üniversite öğrencisi “800 lira doğalgaz faturası gelmiş, nasıl ödeyeceğim? Yeri geliyor karnımı doyuramıyorum. Okulu bırakıp yurt dışına çıkacağım" dedi. Röportajın ilerleyen dakikalarında başka bir genç, üniversiteli gence "Ben de okudum, durumu anlıyorum, siz bolluk içindesiniz" deyince genç de "Ben yemek yiyemiyorum" karşılığını verdi. Bunun üzerine yaşlı bir kadın gence kıyafetlerini gösterince genç de "Donla mı gezeyim, mızrak da alayım, yaprak bağlayayım?" şeklinde sitem etti.

"Gelecek kaygım hat safhada" diyen genç, "23 yaşındayım. Ben mezun olduktan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Anne babam çalışıyor geçinemiyoruz. Kardeşim okuyamıyor, yeri geliyor karnını doyuramıyor. Kendimi bildim bileli de çalışıyorum" ifadelerini kullandı.