Yemek yaparken evi yakıyorlardı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde ocaktaki yemeğin tutuşması sonucu 3 katlı evin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Göl Mahallesi Harmanlık Caddesi\'nde bulunan Fevzi Özcan\'a ait 3 katlı evin çatı katında ocaktaki yemeğin tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiyeden yardım istedi. Sevk edilen itfaiye ekibi, merdiven ile çatıya yanaşarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısı hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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