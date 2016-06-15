Rekabet Kurulu'ndan Yemek Sepeti'ne 427 bin lira ceza

Rekabet Kurulunca, rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Yemek Sepeti A.Ş'ye, 427 bin 977 liralık idari para cezası verildi. Yemek Sepeti, geçtiğimiz yıl Delivery Hero'ya 589 milyon dolara satılmıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul tarafından yapılan müzakereler sonucunda internet üzerinden yemek siparişi hizmetleri pazarında hakim durumda bulunduğu tespit edilen söz konusu şirkete, rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 427 bin 977,7 lira idari para cezası verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

Rekabet ihlali incelendi

Soruşturma, söz konusu şirketin "en çok kayrılan müşteri şartı" uygulamaları ve fiili münhasırlık uygulamaları yoluyla rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik açılmıştı.

Soruşturmada, şirketin en çok kayrılan müşteri şartı uygulamaları ile rakip platformlarda daha iyi koşullar (fiyat, indirim, promosyon, menü içeriği, ödeme şekli, gönderim bölgesi ve limiti gibi) sunulmasını önlemek, rakip platformların tanıtımlarını engellemek, rakip platformlarla çalışmamaları karşılığında restoranlara promosyon sağlamak suretiyle ve "Joker" uygulamasıyla rekabeti ihlal edip etmediği incelendi.

589 milyon dolara satılmıştı

Türkiye tarihinin en büyük internet satın alması geçtiğimiz yıl gerçekleşmişti. Delivery Hero Yemeksepeti’ni 589 milyon dolara satın aldı. İşlem dünyada da geniş yankı buldu. Wall Street Journal haberi okurlarına, “Delivery Hero Ortadoğu pazarında büyümek için bu satın almayı yaptı” ifadesini kullanarak verdi.

Delivery Hero, 589 milyon dolar (1 milyar 596 milyon TL) toplam değerleme üzerinden Yemeksepeti hisselerinin tamamını bünyesine kattı. Delivery Hero'nun Berlin'deki merkezinden yapılan açıklamada anlaşma teyit edildi. ABD'li e-Bay'in 2001 yılında kurulan Gittigidiyor'u 2011 yılında 217 milyon dolara satın almasından sonra Yemeksepeti anlaşması en büyük internet satın alması oldu.