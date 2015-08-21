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Spor

Yemeği Sırp yetkililer ödedi, Türk federasyon yetkilisi istifa etti!

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, faturayı Türk tarafının ödemesini istediği öğrenildi

21 Ağustos 2015 00:38

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Açıkalın, Avrupa Güreş Federasyonu (CELA) Protokol Müdürü Önder Yakşi ile Sırbistan'da yaşadıkları tartışmasının ardından görevinden istifa etti. İstifanın Türk ve Sırp federasyon yetkililerinin yediği yemeğin faturasının Sırplar tarafından ödenmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Sırbistan'da 4-9 Ağustos tarihlerinde organize edilen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası sırasında Sırbistan ve Türk güreş federasyonlarının başkan ve bazı yöneticileri, yemekte bir araya geldi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, genel sekreter Açıkalın'dan yemeğin ücretini ödemesini isteyerek masadan ayrıldı. Açıkalın ise yemek faturasını ödemek için kasaya gittiğinde, faturanın Sırbistan Güreş Federasyonu tarafından ödendiğini öğrendi.

 

İkili arasında tartışma

 

CELA Protokol Müdürü Önder Yakşi ise Yusuf Açıkalın'dan faturanın Türk federasyonu tarafından ödenmesinin doğru olacağını savununca ikili arasında tartışma yaşandı. Organizasyonun tamamlanmasının ardından Türk kafilesiyle birlikte yurda dönen Açıkalın, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a görevinden istifa ettiğini bir dilekçeyle iletti. Başkan Aydın da istifanın kabul edildiğini Açıkalın'a bildirdi.

 

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