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Yemeği az buldu, babasını ve kız kardeşini yaraladı

Saldırgan, kız kardeşine pompalı silah, babasına ise bıçakla saldırdı

01 Kasım 2017 06:37

Bursa'da bir kişi, istediği yemek az gelince babasını ve kız kardeşini yaraladı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi,  Eğitim Mahallesi Kıvanç Sokak'taki evine arkadaşıyla giden Uğur A. (25), kız kardeşi Damla A'dan (20) iki tabak yemek getirmesini istedi.

Kız kardeşinin kendisine istediğinden az yemek getirmesine kızan Uğur A, bir süre Damla A. ve babası Ufuk A. ile tartıştı.

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Uğur A, evinde bulunan pompalı tüfeği alıp sokağa çıkarak rastgele ateş etmeye başladı.

Saçmalardan biri Damla A'ya isabet etti. 

Mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Damla A'ya müdahale ederken, Uğur A. eve girerek baba Ufuk A. ile tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce Uğur A, babasını da bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Ufuk A. ile Damla A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uğur A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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