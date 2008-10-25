Yeme şampiyonu 'çatladı'

Tayvan'da bir üniversite kampüsünde yapılan yemek yeme yarışmasına katılan öğrenci, yarışmanın hemen ardından hayatını kaybetti.



23 yaşındaki Chen Chun-ing'in, peynir ve yumurtalarla doldurulmuş 2 Çin çöreğini bir dakika içinde yuttuktan sonra tuvalete gittiği, diğer öğrencilerin yarışmanın galibini yerde buldukları belirtildi.



Yerel gazeteler, Chen'in hemen hastaneye götürüldüğünü ancak kurtarılamadığını kaydetti.



Boğulduğu sanılan Chen'in birinci olduğu yarışmanın ödülünün ise 60 dolar olduğu belirtildi.

