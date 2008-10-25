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Dünya

Yeme şampiyonu 'çatladı'

Tayvan'da bir üniversitede yapılan yemek yeme yarışmasına katılan öğrenci birinci oldu ama yarışmanın ardından öldü

25 Ekim 2008 03:00

Tayvan'da bir üniversite kampüsünde yapılan yemek yeme yarışmasına katılan öğrenci, yarışmanın hemen ardından hayatını kaybetti.

23 yaşındaki Chen Chun-ing'in, peynir ve yumurtalarla doldurulmuş 2 Çin çöreğini bir dakika içinde yuttuktan sonra tuvalete gittiği, diğer öğrencilerin yarışmanın galibini yerde buldukları belirtildi.

Yerel gazeteler, Chen'in hemen hastaneye götürüldüğünü ancak kurtarılamadığını kaydetti.

Boğulduğu sanılan Chen'in birinci olduğu yarışmanın ödülünün ise 60 dolar olduğu belirtildi.

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