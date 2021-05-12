Yeme-içme yerlerinin çalışma saatleri yarından itibaren değişiyor

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek. Bu işyerleri ile firmalar, Ramazan'ın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek. Bakkal, market, manav, fırın, kuruyemiş ve tatlıcıların çalışma saatlerinde ise bir değişiklik olmayacak.

Covid-19'la mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam edecek. Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemiş ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor. Ramazan Bayramı süresince araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemiş ve tatlıcılardan 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayilerinden ise gün boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.



Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, Ramazan'ın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.