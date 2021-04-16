Yeme bozukluğu olan kullanıcılara "kilo verdiren içerik" öneren Instagram özür diledi

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Instagram, yeme bozukluğu olan kullanıcılarına kilo vermekle ilgili içerikler sunduğunun ortaya çıkmasının ardından bir "hata" meydana geldiğini duyurdu ve özür diledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, sosyal medya platformu Instagram'daki yeni bir güncelleme, kullanıcıların ilgi duydukları konularda anahtar kelimeleri arama çubuğunda sunuyor.

Yeme bozukluğu sorunu olan bazı kullanıcılar, Instagram'ın kendilerine "iştah bastırıcı" gibi kelimeler önerdiğini tespit etti.

Kullanıcılar, bu tarz önerilerin yeme bozukluğunu tetikleme riski oluşturduğunu söyledi.

Instagram'ın bağlı olduğu Facebook söz konusu zararlı kelimelerin bir "hata" sonucu önerildiğini, gerekli düzeltmelerin yapıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamalarda "Yeni güncellemede önerilen kelimeler kullanıcıların ilgi alanlarıyla ilgili olmak üzere planlandı. Kilo kaybı bunlardan biri olmalıydı. Yarattığımız kargaşa için özür dileriz" ifadeleri yer aldı.