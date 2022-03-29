Yem sanayicileri Bakan Kirişçi'ye taleplerini iletti: Hammadde tedariki için TMO yurt dışı alımlarına devam etsin

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye taleplerini iletti. Yem Sanayicileri Birliği'nden yapılan açıklamada “Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yem hammadde tedarikinde sorunlar yaşanmaktadır. Bakanlığımızın yem sanayisinin yem hammadde tedarikini güvence altına alması, TMO’nun yurt dışı alımlara devam etmesi gerekmektedir. Armatörler Rusya’ya gitmek istememektedir. Sigorta ve diğer sorunların çözülerek Rusya’dan ticaretin aksamadan devam ettirilmesi gerekmektedir.” dendi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, dün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi ziyaret etti. Başkan Karakuş, yem hammaddelerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin taleplerini Bakan Kirişci’ye ilettiklerini, Kirişci’nin ise gereken yerlere talimat verdiğini söyledi. Karakuş, Ramazan ayı boyunca yem fiyatlarına zam yapmayacaklarını, ancak doların 18-20 lira seviyelerine çıkması durumunda yeme zam yapmak zorunda kalacaklarını, bu durumu da Bakan Kirişci’ye ilettiklerini belirtti.

Yem sanayicilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilettiği talepler şöyle:

"Yem hammadde tedarikinde sorunlar yaşanmaktadır"

“Türkiye’de 27 milyon ton karma yem üretilmektedir. Karma yem sanayimiz, yüzde 45 oranında ithal yem hammaddelerine (12 milyon ton) bağımlıdır. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yem hammadde tedarikinde sorunlar yaşanmaktadır. Bakanlığımızın yem sanayisinin yem hammadde tedarikini güvence altına alması, TMO’nun yurt dışı alımlara devam etmesi gerekmektedir.

"Rusya'dan ithalat önümüzdeki aylarda da mümkün görünmektedir"

Yem hammaddelerimiz olan hububatlar (buğday hariç), yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleri ithalatımızın yarısı (6 milyon ton) Rusya ve Ukrayna’dan yapılmaktadır. Ukrayna’dan ithalatın şu anda ve önümüzdeki aylarda da mümkün olmadığı göz önüne alınarak Rusya’dan sevkiyatların aksamadan devam etmesi gerekmektedir. Rusya gemi sevkiyatlarında sigorta yapılamamakta ve tüm risk alıcıya bırakılmış durumdadır. Navlun ücretleri de savaş öncesine göre yüzde 100 artmıştır. Armatörler Rusya’ya gitmek istememektedir. Sigorta ve diğer sorunların çözülerek Rusya’dan ticaretin aksamadan devam ettirilmesi gerekmektedir.

"Yem sanayicilerimiz melas bulmada sorun yaşamaktadır"

Melas (şeker pancarı posası) fiyatları arz eksikliği nedeniyle 6 bin TL/tona ulaşmış durumdadır. Yem sanayicilerimiz, alternatifi olmayan melası bulmada sorun yaşamaktadır. TÜRKŞEKER tarafından melas tahsislerinde yem sanayicilerine öncelik verilmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü durum dikkate alınarak yem sanayicileri ve mayacılar dışındakilere melas satışı yapılmaması önem taşımaktadır.

"Çiğ süt fiyatı güncellenmeli"

Açıklanan çiğ süt tavsiye alım fiyatı (5,70 TL/litre artı 1 TL prim), hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeterli olmamıştır. Çiğ süt/yem paritesi, açıklanan bu fiyatla 1 seviyesinde kalmıştır. Oysaki sürdürülebilirlik için ideal paritenin 1,3’ün altına inmemesi gerekmektedir. Çiğ süt tavsiye alım fiyatı konusunda yapılacak güncellemenin tarihi öne çekilmelidir.

"Dış piyasa TL'deki değer kaybı nedeniyle ülkemizden hububat talep etmekte"

Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle Türkiye’de üretilen yem hammaddeleri dış piyasalara göre daha uygun hale gelmiştir. Bu nedenle başta komşu ülkeler olmak üzere ülkemizden hububatlar ve bunların yan ürünleri talep edilmektedir. Ancak çeltik yan ürünleri konusunda henüz bir adım atılmamış olup, bu ürünlerin yurt dışına ihracatı söz konusudur. Kısa süre içerisinde iki katına çıkan çeltik yan ürünlerinin ihracatı yasaklanmalıdır.

Mısır sapı, koçanı yakılmak yerine hayvansal üretimde değerlendirilsin"

Mısır sapı, koçanı ve bunun gibi hayvan yemi olarak değerlendirilme potansiyeli olan ürünlerin enerji üretimi için yakılması, selüloz açığı olan ülkemiz için verimli bir uygulama olarak görülmemektedir. Sera gazı salınımının artışına katkısı da göz önüne alınarak bu ürünlerin yakılmak yerine hayvansal üretimde değerlendirilmesinin özendirilmesi gerekmektedir.

"OSB'lerdeki doğalgaz tarifesi yeniden düzenlensin"

OSB’lerde faaliyette bulunan sanayiciye, OSB’ler dışında bulunan sanayiciye göre 3,40 kat daha yüksek fiyattan doğal gaz satışı yapılan tarifeler yeniden düzenlenmeli ve firmaların bireysel tüketimleri dikkate alınmalıdır.” (ANKA)