Yem karma makinesine düşen besici öldü

SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde besici Rıza K. (41), hayvanlarına yem hazırlarken, dengesini yitirip yem karma makinesine düşerek öldü.

Sorgun Eymir\'de besicilikle uğraşan Rıza K., ahırdaki yem karma makinesinde hayvanlarına yem hazırlarken dengesini yitirdi. Çalışan yem karma makinesinin içine düşen Rıza K.\'nin çığlıklarını duyan ailesi ahıra gelerek makineyi durdurdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Rıza K.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Rıza K.\'nin cansız bedeni, sıkıştığı makineden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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