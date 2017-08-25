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Ekonomi

Yellen konuştu, hızla geriledi

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Yellen'ın konuşmasıyla dolar 3.47'den 3.45 liraya geriledi. Borsa Endeksi 110 bini aştı.

25 Ağustos 2017 20:56

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen’in merkez bankaları toplantısındaki konuşmasında faiz artışına değinmemesinin ardından dolar büyük düşüş yaşadı. Dolar, saat 17.50’de 3.45 liradan alıcı buldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Yellen, ABD’nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole’da dün başlayan yıllık merkez bankaları toplantısındaki konuşmasında, para politikalarına hiç değinmeden, finansal düzenlemelerde değişikliklerin ılımlı tonda olması gerektiğini vurguladı.

Yellen’ın konuşması öncesinde 3.47 – 3.48 lira aralığında hareket eden dolar, 3.4562 liraya kadar çekilirken, Euro 4.10 lira düzeyinde işlem gördü.

Borsa İstanbul Endeksi ise dünkü kapanışa göre yüzde 0.74 artışla 110 bin 065 puana kadar çıktı. (DHA)

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