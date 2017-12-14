Yellen faiz artışıyla veda etti

ABD Merkez Bankası (Fed) ticari bankaların borçlanma maliyeti olan ana faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye çıkardı. Görevinden ayrılacak olan Fed Başkanı Janet Yellen "Amerikan ekonomisinin makul hızla gelişmesini beklediklerini" ve kademeli faiz artışlarının devam edeceğini söyledi. Jerome Powell'in Fed başkanlığını devralmasından sonra 2018 yılında da ana faiz oranının üç kez artırılması bekleniyor.

Yellen Amerikan ekonomisindeki büyümenin istihdam üzerindeki olumlu etkilerini dile getirirken, "vergi reformunun muhtemelen önümüzdeki yıllarda canlanmayı daha da hızlandıracağını" söyledi. Yellen para politikasında yön değişikliği yaparken piyasaların bundan olumsuz etkilenmemesini sağladığı için büyük takdir topluyor. Yellen şubat başında görevini ABD Başkanı Donald Trump'ın gözde Fed direktörlerinden Jerome Powell'a devredecek.

Faiz makasının açılması Avrupa'yı endişelendiriyor

Yellen'in halefinin ana faiz oranını basamak atlatmaya devam etmesiyle ABD ile Euro Bölgesi ve Japonya arasındaki faiz makası daha da açılacak. Tokyo gibi Frankfurt merkez bankası da ekonomik canlanmanın hız kaybetmemesi ve kriz ülkelerinin ucuza borçlanabilmesi için sıfır faiz politikasını devam ettiriyor. ABD'deki ekonomik canlanma sekiz yıldır aralıksız sürüyor. Finans krizinin ardından Avrupa'nın ekonomik toparlanması daha geç başlamış ve ABD avantajlı duruma geçmişti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu'nun yılın son oturumunda ucuz para politikasını terk etme kararı alması beklenmiyor. AMB öncelikle aşırı gevşek para politikasından tedricen çıkışın detayları üzerinde çalışıyor. Ekonomistler yönetim kuruluna ekonomik büyüme ve enflasyon tahminleri hakkında bilgi verecekler. Euro Bölgesi'nde 2020 yılına kadar yüzde 2'lik enflasyon oranına ulaşılması merkez bankasının yön tayininde önemli rol oynayacak.

Amerikan ekonomisi tıkırında

AMB'den farklı olarak Fed fiyat istikrarı kadar tam istihdam hedefini de gözetmek durumunda. İşsizlik oranı yüzde 4,1'e kadar gerilediği için Fed'in istihdam endişesi yok. Fiyatlarda ise durum farklı. Beş yıldır Fed'in yüzde 2'ye çıkarmaya çalıştığı enerji ve gıda maliyetleri dışındaki enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 1,4'ü ancak buluyordu. 2018 yılında da enflasyonun yüzde 2'nin altında kalması bekleniyor. Amerikan Merkez Bankası 2018 yılı büyüme hızı tahminini revize ederek yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e çıkardı.

2016 yılında yüzde 1,5 olan büyüme hızını orta vadede yüzde 3'e çıkarmayı hedefleyen Trump vergi reformunun ülke ekonomisine doping etkisi yapmasını umuyor. Vergi düzenlemelerinin ayrıntıları bilinmemekle birlikte kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 31'e düşürülmesi bekleniyor. Kongre vergi reformu yasa tasarısını önümüzdeki hafta oylayacak.

DW/Reuters,AG/CÖ

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