-Yelkenlide 1,3 ton esrar yakalandı PARİS (A.A) - 30.08.2011 - Fransa'nın kuzeybatısında bulunan Brest kentindeki limanda 13 metre uzunluğundaki yelkenli bir tekneye düzenlenen operasyonda, 1,3 ton esrar ele geçirildi. Kaçakçıların, limandaki gümrük binası yakınındaki benzin istasyonundan çok fazla yakıt satın alarak şüphe çekmeleri, yakayı ele vermelerinde önemli rol oynadı. Yapılan aramada esrarın ele geçirilmesinin ardından önce tekneyi bekleyen şahıs, ardından da çarşıya alışverişe çıkmış olan Danimarkalı gözaltına alındı. Aynı teknede yolculuk yapan üçüncü kişi ise kaçmayı başardı. Esrar yüklü yelkenli teknenin, Kuzey Avrupa'ya götürülmesinin planlandığı belirlendi.