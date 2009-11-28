Yelkenli gemide 968 kilo kokain ele geçirildi

Fransız donanması, bir yelkenli gemide piyasa değeri 40 milyon Avro olan 968 kilo kokain ele geçirdi.

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela'dan Antiller'e giden giden geminin, Fransız gümrük görevlilerince West Indies açıklarında farkedildiği ve birkaç haftadır gözetlendiği bildirildi.

Açıklamada, dün donanmaya ait bir geminin, 4 gümrük görevlisiyle birlikte Saint-Martin Adası açıklarında gemideki uyuşturucuyu ele geçirdiği, Fransız ve İspanyol vatandaşı 3 kişiyi de tutukladığı kaydedildi.