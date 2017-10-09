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Spor

Yelkenler 'farkındalık' için denizde

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun Fethiye Belediyespor ev sahipliğinde Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fethiye Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu'yla birlikte düzenlediği Optimist Denizkızı Ku

09 Ekim 2017 18:18

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- TÜRKİYE Yelken Federasyonu\'nun Fethiye Belediyespor ev sahipliğinde Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fethiye Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu\'yla birlikte düzenlediği Optimist Denizkızı Kupası\'nda meme kanserine farkındalık yaratıldı. Fethiye\'deki organizasyonda 71 kız sporcu yarıştı. Sporcular, teknelerinde farkındalık için pembe kurdeleler taşıdı.
Ödül töreninde konuşan Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, \"Kupa gelenekselleşerek önümüzdeki sene uluslararası olacak. Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı\'nda düzenlenen organizasyonda teknelerde yer alan pembe kurdelelerin anlamını herkes öğrendi. Kendi ailesi başta olmak üzere tanıdıklarını bu konuda bilinçlendirerek meme kanseriyle mücadeleye destek olacak\" diye konuştu.

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