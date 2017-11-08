Yelkenciler rüzgar esmeyince deniz ve güneş keyfi yaptı

Nilüfer DEMİR/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde bu yıl 15\'incisi düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası\'nın ikinci günü, rüzgar olmaması nedeniyle başlayamadı. Startın verilememesi nedeniyle açıkta bekleyen teknedeki yelkenciler, denize girip güneşlenerek güzel havanın keyfini çıkardı.

Göcek Mahallesi\'nde Göcek Yat Kulübü ve D-Marin Göcek Marina tarafından organize edilen, dün startı verilen 15\'inci Sonbahar Göcek Yat Yarışları\'nın ikinci günü için 71 teknede 500\'ü aşkın yelkenci denize açıldı. Coğrafi rotada saat 11.00\'de verilmesi gereken start, gerekli hava koşullarının oluşmaması nedeniyle verilemedi. IRC sınıfında gerçekleşecek yarışa 12 ülkeden katılan yelkenciler, rüzgarı beklerken denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Açık havada 25 dereceyi aşan sıcaklıkta yelkenciler, güneşlenmeyi de ihmal etmedi.

RÜZGARLA START VERİLDİ

Saat 13.00\'te rüzgarın kendini hissettirmesiyle yarışın startı verildi. Göcek Koyu içinde 5 millik rotada yarışlar başladı. Yarışcılar, Yılanlı Adası\'ndan start alarak Sıralıbük Adası iskelesinden dönecek. Finiş, Yılanlı Adası\'nda dönülmesiyle son bulucak.

12 ÜLKEDEN 71 TEKNE İLE 571 YARIŞÇI GÖCEK\'E GELDİ

Göcek Yat Kulübü Komodoru Göker Tuncay, rekor düzeyde bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, \"71 teknenin katılımıyla rekor düzeyde bir katılımla gerçekleştiriyoruz. 15 yıl önce sonbaharda sezon kapanırken, yelkencileri tekrar bir araya getirebilmek için başladık. 15 yıldır da bu yarışları düzenliyoruz. 12 ülkeden 71 tekne ile 571 yarışçı Göcek\'e geldiler. Hava koşulları ve coğrafi koşullar, yarışların keyif vermesi gibi nedenlerle yat yarışları tercih edilir bir yarış oldu. Bu yıldan itibaren sadece 65 tekne ile yarışa katılımı sınırlayarak, yapmaya devam edeceğiz. Koy içerisinde rüzgar bekliyoruz. Bugün 2 yarış yapacağız. Güneş hava sıcaklığı, halen yüzme imkanı sağlıyor. Yarış öncesi yelkenci arkadaşlarımız yüzerek adalelerini ısıtıyorlar, biraz da keyif yapıyorlar\" dedi.

HEDEF GENÇ YELKENCİLERİ YETİŞTİRMEK

Ekonomik durumu iyi olmayan gençlere yelken eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirten Tuncay, \"Göcek Yat Kulübü yılda 3 yarış düzenliyor. Türkiye\'de sayılı kulüplerden biri ve bünyesinde yelken kulübü bulunuyor. Milli sporcu yetiştirmemizin yanında, yaz döneminde ekonomik durumu iyi olmayan gençlerimize yelken eğitimi veriyoruz. Denizcilik sektörüne genç arkadaşlar yetiştiriyoruz\" dedi.

Yarışlar 9 Kasım\'da D-Marin Göcek Marina\'da yapılacak ödül töreninde dereceye giren yelkencilere ödülleri verilecek.

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