Yelken yarışına ‘inkâr’ engeli

Fransız parlamentosundan geçen soykırımı inkârı suç sayan yasa tasarısı yüzünden İstanbul’da başlayıp Fransa’da biten “Europa Race” yarışları tehlikeye girdi. Yarış organizatörü ‘Olay Nautic’, Fransa ile yaşanan krizden ötürü Türkiye’nin mali desteğini çektiğini açıkladı.

Zeynel Lüle'nin Hürriyet'teki haberine göre; dünya yelken yarışlarının ‘en prestijlisi’ olarak bilinen ‘Europa Race’ yarışları, Fransa’nın kabul ettiği ‘soykırımı inkâr yasası’nın kurbanı oluyor. 2009’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği start ile başlayan ve bu yıl 5 mayısta yine İstanbul’dan başlaması planlanan yarışın gerçekleşmesi, Türkiye’nin Fransa’ya olan tepkisi nedeniyle mali desteğini kesmesinin ardından ‘suya düşüyor’.



"Şok yaşıyoruz"



IMOCA 60 tekneleri ile yapılan, Dünya Açık Deniz Şampiyonası, İstanbul’dan başlayacak, Avrupa’nın önemli deniz ülkelerini ve bu ülkelerin önemli liman kentlerini kapsayan parkurla son bulacaktı. İstanbul’dan sonra yarış, Nice (Fransa), Barcelona (İspanya) İngiltere’de Portsmouth etaplarının ardından 6 Haziran’da Fransa’nın kuzey Atlantik şehri La Rochelle’de sona erecekti. Avrupa’yı baştan başa dolanan ve Dünya Açık Deniz Şampiyonası’na dahil olan Europa Race yelken yarışında uluslararası önemli markalar da sponsor olarak yer alıyordu. Yarışların organizatörlüğünü yapan ‘Olay Nautic’, Türkiye’nin Fransa ile yaşanan gerginlik nedeniyle mali desteğini çektiğini duyurdu.



"Bizi aşan sorun"



IMOCA’nın yönetim kurulunda yer alan Gaetan Gouerou, ‘Şok yaşadıklarını’ belirterek, ‘Siyasi bir sorun ve bizi aşıyor’ diye konuştu. Yelkenlerin yarışa hazır olduğunu, yarışa üç ay kaldığını ve bir anda organizatör şirketin ve mali kaynakların yok olduğunu kaydeden Gouerou, yarışın tamamen iptal olmaması için çaba gösterdiklerini kaydetti. “Alternatif arayış içindeyiz. Barcelona, La Rochelle ve Portsmouth, hâlâ ilgilerini esirgemediler” diye konuştu. Bir çok farklı milletten profesyonel yelkencilerin mücadele ettiği ve 12 teknenin katılacağı Avrupa turunda, tekneler 5 kişilik ekipler halinde yarışacaktı.