Yelken şampiyonasında dünya 5'incisi oldular

Milli yelkenciler Deniz Çınar ve Ateş Çınar, Yunanistan'da düzenlenen '470 Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarının altına imza attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi’nin sporcuları, dünya 5'incisi oldu.

NTV'de yer alan habere göre, Yunanistan'ın Selanik kentinin ev sahipliği yaptığı 470 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sona erdi. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi’nin sporcuları Deniz-Ateş Çınar, 12 yarışın ardından 72 ekip arasında dünya 5'inciliğini kazandı.

Deniz ve Ateş Çınar, bu büyük başarıdan dolayı gururluydu. Hedef olarak kendilerine 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarını belirlediklerini vurgulayan milli sporcular, "Hedefimiz Tokyo 2020 için eleme yarışı olan gelecek yılki dünya şampiyonasında birincilik. Bu başarıda emeği geçen bizi destekleyen, yanımızda olan Türkiye Yelken Federasyonu'na kulübümüze ve sponsorumuz Doğuş Grubu'na teşekkür ederiz” dedi.

Selma Rodopman: Büyük bir gurur kaynağı

Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman ise "Sporcularımızın bu başarısı ülkemiz, kulübümüz ve sponsorumuz Doğuş Grubu için büyük bir gurur kaynağı. 2020 Olimpiyatları’nda hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.