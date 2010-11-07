-YELKEN ŞAMPİYONASI İSTANBUL'DA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 11.07.2010 - Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun organize ettiği Volvo Gençler Dünya Yelken Şampiyonası yarışları, İstanbul'da başladı. Ataköy Marina'da 6 gün sürecek organizasyona 59 ülkeden toplam 238 tekne ve 19 yaş altı kategorisinde 331 sporcu katılırken, şampiyona süresince 5 sınıfta 8 kategoride yarışlar gerçekleştirilecek. Laser Radial Erkek, Laser Radial Kız, 420 Erkek, 420 Kız, RS:X Erkek, RS:X Kız, Sirena SL16 Karma ve 29er Karma kategorilerinde yarışacak sporcular, ilk gün ve yarın 3'er kez yarıştıktan sonra, 13 Temmuz Salı gününü izinli geçirip, 14 Temmuz Çarşamba günü 3, 15 Temmuz Perşembe günü 2, son gün olan 16 Temmuz Cuma günü de 1 yarış yaparak şampiyonayı tamamlayacaklar. Toplam 12 yarış gerçekleştirecek sporcular, tüm yarışlar tamamlandıktan sonra genel klasmanda yerlerini belirleyecekler. Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) tarafından 23 farklı ülkede gerçekleştirildikten sonra ilk kez İstanbul'da düzenlenecek Gençler Dünya Yelken Şampiyonası, son yılların en yüksek katılımı ile start aldı. -5 SINIF, 8 KATEGORİDE GERÇEKLEŞECEK- Organizasyonda, 19 yaş altı sporcular ilk kez 5 sınıfta, 8 kategoride yarışacak. Kızlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek yarışlarda her bir kategorinin dünya şampiyonları belirlenecek. Yüksek performans teknesi 29er ilk defa İstanbul'da kullanılacak. Laser Radial Erkek-Kız, 420 Erkek–Kız, RS:X Erkek-Kız, SL16 Karma ve 29er Karma kategorilerinde gerçekleşecek şampiyonaya 10 Türk sporcu katılacak. -TÜRK MİLLİ TAKIMI- Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar: 420 Sınıfı: Kız Takımı: İpeknaz Özden – Deniz Gökmeral (İstanbul Yelken Kulübü) Erkek Takımı: Cem Aydın – Volkan Turan (İstanbul Yelken Kulübü) Laser Radial Sınıfı: Kız Takımı: Ecem Güzel Era (Bodrum Yelken Kulübü) Erkek Takımı: Levent Ahıskalı (Gökova Yelken Kulübü) RS:X Windsurf Sınıfı: Kız: Simla Çilingiroğlu (Galatasaray Yelken Şubesi) Erkek: Korhan Ezer (Ayvalık Yelken Kulübü) SL 16 Sınıfı: İlber Gündüz – Teoman Ünlü (Çeşme Yelken Kulübü)