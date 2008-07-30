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Spor

Yelena rekora doymuyor

Monaco'da yapılan Atletizm Süper Grand Prix'sinde 5.04 metre atlayan Rus atlet, kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirdi...

30 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 ve Ajanslar - 

Bayanlar sırıkla yüksek atlamada dünyanın 1 numaralı ismi Yelena Isinbayeva, rekora doymuyor. Monaco'da yapılan Atletizm Süper Grand Prix'sinde 5.04 metre atlayan Rus atlet, kendisine ait olan dünya rekorunu geliştirdi.

En son Golden League Roma Grand Prix'sinde 5.03 atlayan Isinbayeva,  Dünya Atletizm Grand Prix'sinin Monaco ayağında 5.04'le dünya rekorunu bir kez daha kırmayı başardı.

2. Louis Stadı'nda piste çıkan Isinbayeva üçüncü hakkında elde ettiği dereceyle rekorunu da bir santimetre daha geliştirmiş oldu. Olimpiyatlar'ın da bir numaralı favorisi olarak gösterilen 26 yaşındaki Rus atlet, Monaco'da ilk kez kazanırken, kariyerinin açık havada 13., toplamda ise 23. dünya rekorunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

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