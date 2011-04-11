-YEKTA'DAN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Galatasaray'da, Trabzonspor maçında Glowacki ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Yekta'nın sağ ayak bileğinde bağlarından birinde tam kopma meydana geldiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Yekta'nın bağlardan birinde tam kopma meydana geldiği, ayak bileği ekleminde de sıvı artışı ve kanama mevcut olduğu, ayrıca kemikte ödem meydana geldiği belirtildi. Oyuncunun tedavisine hemen başlandığı bildirildi. Genç oyuncunun, ciddi sakatlığı nedeniyle sezonu kapatabileceği iddia edildi.