Yeğeninin yurda verilmesine karşı çıktı, kardeşi tarafından hastanelik edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, 2 yıldır kardeşi Bülent Güzel\'in çocuğuna bakan Fatma Güzel, kardeşinin çocuğu yurda vermek istemesine karşı çıktı. İki kardeş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kardeşinin yumruklu saldırısına uğrayan abla Güzel, hastanelik olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde, Bülent Güzel\'in evinde, dün meydana geldi. Eşinden 2 yıl önce boşanan Güzel, kendisinde kalan 2 yaşındaki oğluna bakması için ablası Fatma Güzel\'den yardım istedi. Abla Güzel, isteği üzerine kardeşinin yanına taşınarak, 2 yıl yeğenine baktı. Dün akşam saatlerinde beraber oturdukları eve gelen Bülent Güzel, ablasından oğlunun kimliğini istedi. Çocuğu yurda vereceğini söylemesi üzerine abla Güzel, kardeşine \'Yurda verme. Ben, bakarım yeğenime\' diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Bülent Güzel\'in kavga sırasında yumrukladığı ablası aldığı darbeyle bir anda yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Fatma Güzel, olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servisine kaldırıldı. Güzel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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