Yeğenini 'Sonun Başak Cengiz gibi olacak' diyerek tehdit eden Zafer Duran tutuklandı

İstanbul Kâğıthane'de yaşayan 30 yaşındaki yeğeni öğretmen Ş.A.'yı tehdit eden Zafer Duran, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Kağıthane'de annesiyle birlikte yaşayan işitme engelliler eğitmeni Ş.A. (30), 3 yıl önce babasını kaybetti. Aile apartmanında ikâmet eden Ş.A.'nın dayısı Zafer Duran (58) da aynı binada yaşıyordu.

Ş.A. ve annesinin hayatına kısıtlamalar getiren Zafer Duran, geçen çarşamba günü Ş.A.'nın kapısının önüne, Başak Cengiz'in ölümüne yer veren gazeteler bıraktı. Ertesi gün ise silah ve kılıcını alarak kapısına dayandı. Kapıyı açan yeğenine, "Senin de sonun bu kız gibi olacak. Seni öldüreceğim" diyerek saldıran dayı, silahını doldur-boşalt yaptı.

Gözaltına alınan Zafer Duran'ın evinde, temizlik kovasına sakladığı silah, bıçak, uyuşturucu madde ile çok sayıda boş ve dolu mermi kovanı bulundu. Hâkim karşısına çıkan ve kendisine iftira atıldığını ileri süren dayı, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.