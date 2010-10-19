-YEĞEN DEMİREL'E 17 YIL HAPİS CEZASI İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 -''El konulan Egebank'ı usulsüz işlemlerle zarara uğrattığı'' öne sürülen bankanın eski sahibi Yahya Murat Demirel, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 9 yıldır süren davayı karara bağladı. 66 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, bankanın eski sahibi Yahya Murat Demirel'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar hakkındaki ''cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, bu teşekküle katılmak'' ile 615 mudiye yönelik ''dolandırıcılık'' suçlarından açılan davanın ise zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verdi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada kararını açıklayan Mahkeme Heyeti Başkanı Recai Akgün, bu davanın yaklaşık 9 yıldır devam ettiğini belirterek, dosyanın kendilerine sonradan geldiğini söyledi. Dava sanıklarının önceki yıllarda dinlendiğini ifade eden Akgün, ''Biz de elimizdeki bulgu, belge, deliller ve bilgilerle vicdani kanaatimizi kullanarak bir karara vardık'' diyerek aldıkları kararı okudu. Mahkeme heyeti, Demirel'in her bir eyleminin suç teşkil etmeyip aynı kasıt altında eylemlerini sürdürdüğünü, hileli ve dolambaçlı yollar kullanılarak ''zimmet'' suçunu işlemiş olduğunu ve yapılan araştırmalar ile verilen raporlardan sanığın eylemlerinin ortaya çıkarılabildiğini anlatarak, sanığın bu eylemlerinin ''nitelikli zimmet'' olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1999 yılından sonra ve ilk bilirkişi raporunda kredilerde değişik miktarlarda zimmetlerin söz konusu olduğunu belirten mahkeme heyeti, Teftiş Kurulu, TMSF ve BDDK'dan gelen çeşitli raporlardan, toplam olarak kullandırılan usulsüz kredilerin miktarının 35 milyon 112 bin 69 TL olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Mahkeme Heyeti, Demirel'i ''Nitelikli zimmet'' suçundan lehine olan 4389 sayılı eski Bankalar Kanunu uyarınca 18 yıl hapis ve 60 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Suçun sanığın görev yaptığı süre içinde değişik tarihlerde süreklilik halinde işlenmiş olmasını göz önüne alan mahkeme heyeti, Demirel'in cezasını 21 yıl hapis ile 70 bin TL adli para cezasına yükseltti. Mahkeme heyeti, Yahya Murat Demirel'in yargılama süresindeki davranışlarını göz önüne alarak eski TCK'nın 59. maddesi uyarınca cezasını 17 yıl 6 ay hapis ve 58 bin 333 TL adli para cezasına indirdi. -ÖNDEŞ VE BUDANAZ'A 14 YIL 7'ŞER AY HAPİS CEZASI Mehkeme heyeti, Egebank AŞ'de banka eski genel müdür vekili ve yönetim kurulu üyesi olan Ümit Öndeş ile eski Kredi Risk İzleme ve Hukuk İşleri Birim Müdürlüğünde yönetmen olarak görev yapan Murat Budanaz'ın bankanın hakim hissedarı sanık Yahya Murat Demirel ile birlikte hareket ederek usulsüz kredilerin zimmetine geçirilmesi eylemini gerçekleştirdiklerini bildirdi. Öndeş ve Budanaz'ın eylemleriyle hileli hareketleri sonucunda, kredilerin, Demirel'in kişisel hesabına aktarılmasını sağladıklarını belirten mahkeme heyeti, her iki sanığı eski Bankacılık Kanunu'nun 22. maddesinin uyarınca 14'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, bu sanıklara daha aşağı olamayacağından zimmet miktarının 3 katı olarak sanık Budanaz'ın 60 milyon 939 bin 117 TL, Öndeş'in ise 89 milyon 8 bin 9 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Zimmet suçunu oluşturan eylemlerle bankanın 35 milyon 112 bin 691 TL zarara uğratıldığını, bunun 15 milyon 131 bin 710 TL'sinin yapılan tahsilatlarla karşılandığını, geriye 19 milyon 980 bin 981 TL banka zararı kaldığını belirten mahkeme heyeti, Yahya Murat Demirel'in mevcut banka zararının tümünden, Murat Budanaz'ın 10'da 3'ü, Ümit Öndeş'in de 10'da 2'si oranında sorumlu tutulmalarına hükmetti. Mahkeme heyeti, ''zimmet'' ve ''zimmete iştirak'' suçundan haklarında dava açılan diğer sanıkların ise beraatlerine karar verdi. Demirel, Budanaz ve Öndeş'in tutuklanmalarına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına hükmetti.