Yedioth Ahronot gazetesinden Netanyahu'ya: Fahişe gibisin

T24 - İsrail’de ülkenin en büyük gazetesi Yedioth Ahronot’un dün yayınladığı başyazı ortalığı karıştırdı. Hükümet yanlısı gazete, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu için "Fahişe gibisin... Senden ancak genelev patronu olur!" ifadelerine yer verdi.



Yazıda Netanyahu’nun ABD’nin 20 uçak teklifine karşılık Yahudi yerleşke inşaatlarını durdurmayı kabul etmesi çok ağır bir dille eleştirildi. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



İsrail’de sağ basının en önemli gazetesi olarak bilinen ve özellikle Türkiye politikası konusunda hükümete desteğini esirgemeyen Yedioth Ahronot gazetesi, dün Netanyahu ile köprüleri attı. Asaf Gefen imzasıyla yayınlanan başyazıda Netanyahu için kavgada söylenmeyecek sözler kullanıldı. İşte okuyucuların bir kısmının, “Böyle yazı olmaz” dediği, bazılarının ise, “Netanyahu’ya fahişe demek fahişelere hakarettir” diye yorumladığı “Bana parayı göster” başlıklı yazıdan satırbaşları:



Bu hafta başında İsrail’in fiyatının 3 milyar dolar olduğunu (İsrail’e ABD’nin vereceği 20 adet F-35 savaş uçağının değeri) öğrendik. Bu durum bize, Netanyahu’nun başbakan olarak pek başarılı olmadığını, ama olağanüstü bir genelev patronu olabileceğini gösterdi. Aslında Netanyahu tüm dünyada yaygın olan “Yahudiler sadece para sever” önyargısını kırmış oldu. Yahudilerin değerli savaş uçaklarını da sevdiğini gösterdi. Netanyahu’nun yüzüne F-35 sallamak, bir uyuşturucu bağımlısına Kolombiya‘dan getirilmiş bir paket uyuşturucuyu sallamak gibi bir etki yarattı.





'Elmas düşkünü fahişe'



Aslında Amerika bu işi burada bitirmemeli. İsrail’in bu zayıf noktasını kullanarak başka diplomatik imtiyazlar da elde etmeli. Mesela İsrail yerleşim inşaatlarının durdurulmasın Doğu Kudüs’ü kapsamayacağını mı söylüyor? Her şey “gizli bombacı” olarak da bilinen birkaç F-86’yı İsrail’e vermeye bakar. Hatta bize 90 milyar dolar değerindeki birkaç uzay gemisi verirse Tel Aviv’in sahillerini Filistinliler’e bile verebiliriz. Günün sonunda baktığımızda Netanyahu inşaat durdurma konusunda her anlamda en kötü şeyi yapacak gibi duruyor. Ama neden şikayet ediyoruz ki? Ne olursa olsun geçen hafta barışı beynimizle getiremezsek, barışın cüzdandan geçeceğini anladık. Herşeyin sonunda “Prensip”, “Atalarımızın toprağı” gibi kavramlar sadece fiyata bakar. İsrail’in lider kadrosunun kararlı ideologlardan ziyade, elmas düşkünü bir fahişeyi andırdığını anladığımız zaman herşey çok daha iyimser gözüküyor. Böyle bir yönetimle tabii ki iş yapılabilir.





%43



İsrail’in Haaretz Gazetesi’nin yaptığı ankette Başbakan Netanyahu’yu destekleyenlerin oranı yüzde 43 çıktı.



9 yaşındaki çocuğu kalkan yapmak suç değilmiş!



İsrail’in iki yıl önce Gazze şeridi’nde düzenlediği ve “Dökme Kurşun Operasyonu” adı verilen saldırılar sırasında, Filistinli bir çocuğu “kalkan” olarak kullanan iki İsrailli askere, rütbe indirme ve 3’er ay tecilli hapis cezası verildi. Böylece “savaş suçu işlediği” iddia edilen askerler özgür kaldı. İsrail askeri mahkemesi, bomba bulunduğundan şüphelendikleri bir çantayı Gazzeli bir çocuktan açmasını isteyen Givati tugayının iki askerini, bir ay önceki duruşmada “yakışıksız davranmak ve yetkilerini aşmaktan” suçlu bulmuştu. Kıdemli çavuş rütbesindeki askerlerin cezaları dünkü duruşmada açıklandı. Askeri mahkeme, kıdemli çavuşların rütbelerini çavuşa indirirken, 3 ay hapis cezası verdi. Ancak, sanıkların askerliğe devam etme yönündeki talepleri göz önünde bulundurularak şartlı tahliyelerine ve cezalarının ertelenmesine karar verildi. Asker yakınları karara sevindi.





