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Dünya

Yediot Ahronot: 'Beyinsizler'

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, Mavi Marmara'da yaşandığı iddia edilen hırsızlık için generalleri suçladı: Beyinsizler

21 Ağustos 2010 03:00

T24- İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, Mavi Marmara'da yaşandığı iddia edilen hırsızlık için generalleri suçladı: Beyinsizler


İsrail'de yayınlanan ‘Yediot Ahronot' gazetesi, ‘Mavi Marmara' gemisinde hırsızlık yapan askerleri görevlendiren İsrailli generalleri ‘Yüksek rütbeli ahmaklar' olarak nitelendirdi. Gazete aynı generalleri ayrıca ‘"beyinsizlikle' suçladı.


Yediot Ahronot'ta Nahum Barnea imzasıyla yayınlanan yazıda önce bir fıkraya yer verildi. Fıkraya göre, Tanrı dünyada beyin dağıtmaya karar vermiş. Elindeki bütün beyinler bitene kadar dağıtmaya devam etmiş. Ancak eldeki beyinler bittiği halde beyin bekleyenlerin kuyruğu bitmemiş. Tanrı da bunlara beyin yerine askeri rütbe vermiş. Bu fıkradan yola çıkan Yediot Ahronot, şunları yazdı: “Dolayısıyla Türk gemisindeki kişisel eşyaları toplamak için acemi erleri gönderen bir subayın düşünebildiğini sanmak saçma olur. Sonuç bir yağmalama partisi oldu. Yağmacılar olaydan 1 ay sonra gözaltına alındı. Aferin onlara. Peki ordu o askerleri oraya gönderen subay için ne yaptı? Bunu ancak ordu biliyor.”


Gazete, her büyük organizasyonda olduğu gibi İsrail ordusu içinde de birkaç yüksek rütbeli ahmak bulunduğunu savundu.

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