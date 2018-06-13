T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yedinci kattan atlamak istedi, polis kurtardı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 7'nci kattaki dairede bulunan evinin pencere ve balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulunan Ahmet K

13 Haziran 2018 00:34

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, 7\'nci kattaki dairede bulunan evinin pencere ve balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulunan Ahmet K. (62), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak bulunduğu yerden indirildi.
Olay, öğle saatlerinde Tecde Mahallesi Kozluk Sokak\'ta meydana geldi. Evinin pencere ve balkonuna çıkan Ahmet K., nedenini söylemeden atlayacağını söyledi. Evdeki eşyaları aşağıya atan Ahmet K.\'yı görenlerin ihbarıyla gelen polis, onu ikna etmek için çaba gösterirken, itfaiye ve sağlık görevlilerine de haber verildi. Ekipler her ihtimale karşı havalı yatak açarken, Bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, Ahmet K.\'yı yakalayıp kurtardı. Ahmet K., sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA MALATYAAhmetOlayTecde Mahallesi Kozluk SokakEvininEvdekiAhmet KEkiplerBirFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24