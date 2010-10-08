-YEDİGÖZE BARAJI ÜRETİME BAŞLIYOR ADANA (A.A) - 08.10.2010 - Çukurova yöresinde yapımı yaklaşık yarım asırdır beklenen, enerji üretimi ve sulama amaçlı Yedigöze Barajı'nda kasım ayında enerji üretimine başlanacağı bildirildi. DSİ 6. Bölge Müdürü Numan Doğan Gündüz, SANKO Holding tarafından Adana'nın Aladağ ve İmamoğlu ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerinde yapılan sulama ve enerji üretim amaçlı Yedigöze Sani Bey Barajı ve Hidroelektrik Santralinde (HES) 25 Ağustos'tan itibaren su tutulmaya başlandığını belirtti. Kurulu gücü 320 megavat olan barajın kasım ayında enerji üretimine başlayacağını bildiren Gündüz, ''Ülke enerjisine büyük katkı sağlayacak bu baraj yılda 960 milyon kilovatsaatlik enerji üretimi yapacak. Bu üretim kapasitesi Çatalan ve Seyhan barajlarının ürettiği enerjinin toplamına denk geliyor'' dedi. Üretim için şu an her şeyin yolunda gittiğini, yağışların başladığını ve su seviyesinin istenilen düzeyde olduğunu anlatan Gündüz, hidroelektrik santrallerinin Türkiye için en önemli enerji üretim kaynaklarından biri olduğunu ifade etti. Gündüz, barajın İmamoğlu'ndaki tarım arazilerini sulayacak kaynak konumunda olduğunu da belirterek, toplam 75 bin hektar arazinin sulanabilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı. Barajdaki suyu İmamoğlu'na götürecek 15 kilometrelik iletim hattı ihalesinin 168 milyon lira ihale bedeliyle yapıldığını belirten Gündüz, önümüzdeki yıl başlanacak inşaat çalışmalarının 3-4 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. -İHALESİ 1995'DE YAPILDI- Yaklaşık 50 yıldır Çukurova'nın gündeminde olan Yedigöze Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 1995 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yap-işlet-devret modeliyle ihale edildi. 2000 yılında Bakanlar Kurulunun 1450 sayılı kararıyla Erg İnşaat Kolektif Şirketi'ne ortak inşaat yapım izni verilen Yedigöze Barajı'nın yapımı çeşitli nedenlerle gecikti. Yapımcı firma, enerji alım garantisinin verilmemesini gerekçe göstererek inşaata başlamadığından, ''Yenilebilir Enerji Kanunu'' kapsamında devlet garantisi altına alınarak, 2006 yılında projenin ihalesini alan Sanko Holding tarafından inşaata başlanmıştı.