'Yediğim küfürün sayısını hatırlamıyorum'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Aziz Yıldırım ve sarı lacivertli takım hakkında ilginç açıklamalarda bulundu!..



'Kadıköy Boğası’ unvanıyla transfer olan Serhat Akın, Vatan gazetesine konuştu. Anderlecht’te yaşadığı sakatlıktan sonra “Futbol hayatı bitti” denilen, ancak alkışlanacak bir performansla yeniden sahalara dönüp bu sezon Kocaeli forması giyen Serhat, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde olan Anderlecht’li Frutos ve Biglia için ilginç tüyolar verdi. Söz şimdi Serhat’ta:



Frutos, Güiza’dan 10 gömlek üstün



“Nicolas Frutos, Anderlecht’ten çok yakın arkadaşım. Neredeyse her gün telefonla konuşuyoruz. Beni 15 gün önce aradı ve F.Bahçeli yetkililerin kendisini izlediğini söyledi. F.Bahçe’ye gelmeyi çok istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde F.Bahçe ile oynadıkları maçtan çok etkilenmiş. Ben de zaten ona F.Bahçe’yi anlatıyorum. Frutos, Güiza’dan 10 gömlek üstün bir forvet. Gerçi beraber oynasalar çok daha iyi olur. Çünkü F.Bahçe’nin Frutos gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Hem uzun, boyu 1.94, hem de çevik ve güçlü. Tıpkı İbrahimoviç gibi. F.Bahçe’nin oynadığı sisteme en uygun adam. Ben oradayken Anderlecht, Frutos’u isteyen Hamburg’a 10 milyon Euro’luk bonservis faturası çıkardı. Transferi olmadı. Frutos şu anda çok mutsuz. Onu izleyenler beğenmez çünkü şu anda isteksiz. Gitmek istiyor. F.Bahçe alsa bu tribünlerle havaya girer. Statta Frutos şov olur.



4’ü bir Biglia eder



F.Bahçe'ni ilgilendiğini bildiğim Biglia da çok enteresan bir oyuncu. Dünya Şampiyonası’nda Arjantin 18 Yaş Altı Milli Takımı’nın kaptanlığını yaptı. Selçuk, Deniz, Maldonado ve Josico’yu bir araya getirin, ancak 4’ü bir Biglia eder. Bir tek pas hatası yapmaz. Ama 8-10 milyon Euro’dan aşağı satmazlar. F.Bahçe’yi o da biliyor. Aurelio gibi olmasa da top kendisine gelmeden nereye atacağını bilen ve hücuma katkı sağlayan bir oyuncu. Ondan top çalmayı beklememek lazım.



İkisi de Maradona aşığı



İkisi de de Anelka, Ortega, Appiah ve Carlos gibi oyuncuların F.Bahçe’de oynadığını biliyor. Biglia’ya Barcelonalı Messi hayran. Her gün telefonla konuşuyorlar. İkisi de Maradona aşığı.



Maçlarda içlerine Maradona tişörtü giyiyorlar. Frutos ve Biglia ile 2 şampiyonluk yaşadık. İkisi de bence alınabilecek en iyi oyuncular.



Aziz Yıldırım tebrik etti



F.Bahçe yönetiminin en büyük hatası antrenör konusundaki istikrarsızlık. Mesela Daum 2 defa şampiyon yaptı, 1 defa 2. oldu ama gönderdiler. Son olarak da Zico. Kalsaydı bugün F.Bahçe çok farklı yerlerde olurdu. F.Bahçe’de çok güzel günler yaşadım, çok ilginç anılarım da var. Olimpiyat Stadı’nda kupa maçında G.Saray’a 5-1 yenildik. Başkan Aziz Yıldırım soyunma odasına geldi ’Gel seni öpeyim’ dedi ve bir tek beni tebrik etti. (O maçta yenilmemize rağmen Anderlecht beni beğendi ve transfer etti.)



Yıldırım’ın fırçasının sayısını hatırlamıyorum



Ardından 1-0’lık G.Saray maçında Daum beni oynatmadı. İlk defa bir hocaya ’Neden beni oynatmıyorsun?’ diye sordum, çok şaşırmıştım. Daum bana ’Oynatmama sebebimi sana anlatamam’ dedi ve beni şaşırttı. Yukardan baskı geldiğini hissettim. O gün F.Bahçe’de teknik adamların tek yetkili olmadığını anladım.



Başkan Aziz Yıldırım’ın bana fırçasının, küfürünün sayısını hatırlamıyorum. Özünde iyi insan ama çok sert özellikleri var. Devamlı fırça, küfür. Yıldırım birebirde küfür ediyor. Bir gün, maçta oynamamama rağmen beni odasına çağırdı, bir dünya fırça attı, küfür etti. Sadettin Saran ”Başkan yeter, yazıktır“ demesine rağmen ”Sen karışma“ diyerek ona da kızdı. Aziz Yıldırım futbolcular motive olsun istiyor. Ve motivasyonun böyle olacağını zannediyor. Ama olmaz ki... Herkesin morali motivasyonu fırça ve küfürle bitiyor. ”Maç kaybedin sorarım ben size“ diyor, o zaman da gardınız düşüyor.



Ortega’nın altını oydular



G.Saray'ı 6-0 yenmişiz, 2 golüm var, süperim. 1 hafta sonra Ankara’ya 7 gol attık. Konya deplasmanı var ama sakatım. Takıma moral olsun diye gittim. Sabah kahvaltıya lobiye indi. ’Pendik maçını unutmayın, yoksa hepinizi yakarım’ dedi. Yabancılar şaşırdı, herkesin morali sıfıra düştü. O maçı 1-0 kaybettik. Mustafa Denizli bence F.Bahçe’deki en iyi hocalardan biriydi.



F.Bahçe'de bazı oyuncular Ortega’yı çekemedi. Onun çapında bir dünya yıldızına sanki Siirt Köy Hizmetleri’nden gelmiş muamelesi yaptılar. Ceyhun Siirt’ten gelmiş, Ortega’ya frikik atışında kafa tuttu, sonra kulisler başladı. Bu olaydan sonra Ortega’nın altını oydular.”



Geçmişteki ‘Boğa’ Serhat dönüyor



“Anderlecht'te büyük bir sakatlık yaşadım. Çok ağır bir ameliyat geçirdim. 8-10 saat masada kaldım. Karın kaslarım yırtılmış. ’Futbol hayatın bitti. Evine git dinlen’ dediler. Resmen öleceğimi düşünüyordum. Zaman zaman kan kusuyordum. Kimse eski Serhat olamayacağımı düşünüyordu. 1.5 senemi aldı geri dönmem. Kocaelispor başkanı bana sahip çıktı. Onu mahçup etmemek için elimden geleni yapıyorum. Eski boğa Serhat dönüyor. 2 haftadır kendimi çok iyi hissediyorum ve bundan sonra da iyi olacağım.”

