Yediği peynirler kâbusu oldu, sakat kaldı!

Sam Philpott isimli kadın Yunanistan'da aşırı miktarda peynir yiyince sakat kaldı.



22 yaşındaki Sam Philpott, ailesiyle birlikte tatil yaptığı Kos Adası'nda pastörize edilmemiş keçi peyniri yedi. Tatilden döndükten haftalar sonra migren ağrısı, sürekli kusma, baş dönmesi, ateş, titreme, halsizlik, hareket edememe, yorgunluk gibi semptomlar baş gösterdi.

Hafıza kaybı, uykusuzluk ve konuşma güçlüğü çekiyor

Durumu gittikçe kötüye giden genç kız, yatağa bağımlı yaşamaya başladı. Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen iyileşme göstermedi ve şu an zar zor yürüdüğü için tekerlekli sandalye kullanıyor. Hâlâ hafıza kaybı, uykusuzluk, konuşmada güçlük çekme ve gribe benzer semptomlar devam ediyor.

Bruselloz şüphesi

Sam, "2013'te Kos'tayken keçi peynirinin tadını o kadar beğendim ki pizzama, sandviçime, salatama döküp yiyordum. Bu kadar lezzetli ve beni mutlu eden birşeyin hayatımı karartacağını nasıl bilebilirdim ki?" diye konuştu.



Peynirin her lokmasında onu yatağa düşüren bakteriyi yiyordu. Genç kadının sakatlığının, Bruselloz adı verilen hayvanlarda bulunan bir bakteri sebebiyle olduğu düşünülüyor.

Bu, Sam'e doğadan bulaşan ilk hastalık değil. 2010 yılında da bir kene ısırığından sonra yine gribe benzer semptomlar, eklem ağrısıyla topallama, depresyon, endişe, baş dönmesi, odaklanamama gibi problemler baş göstermişti.



Bazı doktorlar Sam'in durumunun psikolojik olduğunu söylüyor. Erkek kardeşine göre; genç kadının bağışıklık sistemi durmuş durumda ve tedaviye cevap vermiyor.



Şu an Sam, bruselloz ve laym hastalığı ilaçları kullanıyor, çünkü semptomları iki hastalığı da işaret ediyor. Ailesi ise tedavi masraflarını karşılamak için yardım topluyor.