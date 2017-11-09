Yediemine çekilen araçlar, hurdaya döndü

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen araçlar, hurdaya döndü. Birçok araç, ağaçların ve otların içinde kaybolurken, yediemin deposu işletmecileri, milli servetin heba olduğundan yakındı.

Ödenmemiş vergi, kredi ve trafik cezaları nedeniyle yediemin otoparkları dolmaya başladı. Özellikle trafikten men edilen motosikletler, taşıtların arasında çoğunluğu oluşturdu. Kuşlubahçe Mahallesi\'ndeki yediemin otoparkı ise araba mezarlığı haline geldi. Araçların bazıları, otların içinde kayboldu, bazıları da hurdaya döndü. Araç sahiplerinin, otoparka çekilen araçlarını almaması dikkat çekti. Yediemin otoparkında 24 saat araçların başında nöbet tutan çalışanlar da borçları fazla çıkan araç sahiplerinin araçlarını burada bıraktığını söyledi. Hurda araçların yanı sıra lüks otomobillerin de bulunduğu otoparkta milli servetin heba olduğundan yakınan çalışanlar, yediemin otoparkının artık faaliyette olmadığını; ancak araçlar burada bulunduğu için nöbet tutmak zorunda olduklarını belirtti. Otopark işletmecileri ise çürümeye terk edilen araçların ihale açılarak, satılmasını istedi.



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