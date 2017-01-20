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BBC Türkçe

Yedi yıla kadar hapsi istenen gazeteci Hüsnü Mahalli'ye tahliye

Hakkındaki iddianamede 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve başka suçlamalarla 7 yıla kadar hapsi istenen gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tahliye edildiği bildirildi. Tahliye kararı için 'Mahalli için istenen ceza miktarı ve kaçma şüphesi bulunmaması' gösterildi.

20 Ocak 2017 18:57

Geçen ay tutuklanan ve hakkındaki iddianamede 7 yıla kadar hapsi istenen gazeteci Hüsnü Mahalli, 'tensip kararı ile' tahliye edildi.

Dün açıklanan iddianamede, Mahalli için "cumhurbaşkanına hakaret" ve "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendiği belirtilmişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, ardından Mahalli'nin tahliyesine karar verdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre mahkeme, tahliye kararı için 'Mahalli için istenen ceza miktarını ve kaçma şüphesi bulunmamasını' gerekçe gösterdi.

Mahalli'nin rahatsızlığı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı biliniyordu.

Gazeteci Mahalli, Aralık ayında Halk TV'de katıldığı bir programdaki açıklamalarından dolayı, hakkındaki soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınmıştı.

Mahalli daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklama gerekçesi olarak, gazetecinin cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin "terör örgütlerinin arkasında" olduğunu ima ettiği ve Suriye'de yaşanan olaylardan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sorumlu olduğunu söylediği iddia edilmişti.

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