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Ekonomi

Yedi ülke, İran'a benzin ihracatı yapmıyor

25 Eylül 2009 20:35


İran ve ABD'nin birçok alandaki mücadelesi “benzin” cephesinin de açılmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Washington yönetiminin, dünyanın dördüncü büyük petrol üreticisi İran'a yönelik yaptırım listesine benzini de ekleme çabaları ve bu konudaki baskılarını uluslararası düzeye taşıması şimdilik kısmen de olsa sonuç vermiş durumda.

İran'ın benzin ithal ettiği ülkelerden yedisinin, son bir yılda bu ülkeye ihracatı durdurmasında ABD baskılarının etkili olduğu yorumları yapılıyor.

“ABD yaptırımlarını etkisiz” olarak niteleyen ve “kalkınmada ciddi bir engel olarak görmeyen” Tahran yönetimi, son beş ayda dört yeni ülkeyle benzin ithalatı anlaşması imzalayarak bu alandaki boşluğu doldurmuş görünüyor.

Yeterli petrol rafine tesisi olmayan İran, benzin tüketiminin yaklaşık yüzde 30'unu Hollanda, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikler, Çin, Romanya, Katar ve Venezuela'dan karşılıyor.

ABD Senatosunun, İran'a karşı yaptırımlar listesine yakıtın eklenmesini istemesinin ardından Tahran yönetimi, bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak için önlem alacağını açıklamıştı.

İran, benzindeki dışa bağımlılığı altı ayda yüzde 25'e indirmeyi ve 2012'ye kadar da benzin ihraç eder hale gelmeyi hedefliyor.

Petrol Bakanlığı, yeni petrokimya tesisleri inşasını, ülkenin öncelikli ve stratejik hedeflerinden biri olarak belirlediklerini açıklamıştı.

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