Yedi köylü ve bir askeri öldürmekle suçlananlar arasında AKP'li eski belediye başkanı da var!

Yedi köylü ve bir uzman çavuşu öldürmekle suçlananlar arasında AKP'li eski belediye başkanı da var!

Dargeçit'te 1995 yılında biri uzman çavuş 8 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak haklarında 3 ila 8 kez müebbet hapis istenen 5 emekli asker arasında büyükşehir yasasıyla Bodrum’a bağlanan Gümüşlük’ün Belediye Başkanı, dönemin Dargeçit Jandarma Komutanı Mehmet Tire de bulunuyor. Demokrat Parti’den Gümüşlük Belediye Başkanı seçilen Mehmet Tire, belediye kapanmadan önce AKP’ye katılmıştı.

Dargeçit'te 1995 yılında biri uzman çavuş 8 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli sıfatıyla yargılanan dönemin Mardin Jandarma Komando Tabur Komutanı Hurşit İmren, Dargeçit Jandarma Komutanı ve eski AKP’li Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, Jandarma Karakol Komutanı Mahmut Yılmaz, Karakol Komutan Yardımcısı Haydar Topçam ve uzman çavuş Kerim Şahin hakkında "Taammüden öldürme" suçundan 3 ila 8'er kez müebbet hapis istendi.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede mağdur yakınları, gizli tanık, o dönem karakolda görev yapan asker ve korucuların ifadelerinin yer aldı. İddianamede maktuller Süleyman Seyhan, Nedim Akyön, Mehmet Emin Aslan, Seyhan Doğan, Davut Altınkaynak, Abdurrahman Olcay ve Abdurrahman Coşkun'un çeşitli tarihlerde PKK'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındığı ve öldürüldüğü, yaşananlardan kimsenin haberinin olmaması ve durumu üst makamlara bildirmesin diye uzman çavuş Bilal Batırır'ın da karakolun kömür kazanına atılarak yakıldığı savunuldu.

Şüpheli İmren'in, azmettirmek suçundan 6 kez, Coşkun ve Batırır'ın öldürülmesinde ise asli fail olarak yer aldığı gerekçesiyle 2 kez müebbet hapisle yargılanması istendi. Şüpheli Tire hakkında, azmettirmek suçundan 5 kez, Batırır, Coşkun ve Aslan'ın öldürülmesinde de asli fail olarak 3 kez olmak üzere 8 kez müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, diğer şüphelilerden Yılmaz ve Şahin için 6 kez, Topçam için de 3 kez, müebbet hapis cezası istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Mehmet Tire, 2009 yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den Gümüşlük Belediye Başkanı seçilmiş, 8 Eylül 2013’te AKP’ye geçmişti.

‘Eşimin bir mezarı bile yok’

Öte yandan kazanda yakılarak öldürüldüğü öne sürülen Uzman Çavuş Bilal Batırır'ın eşi Hatice Batırır Radikal'den İsmail Saymaz'a konuştu. Batırır "26 yaşında, vatanın milletini seven bir insan öyle bir caniliğe maruz kaldıysa diyecek hiçbir şeyim yok" dedi.

Hatice Batırır, “Gizli tanıkların söylediği doğruysa, eşimi kazan dairesinde yakmışlar. 26 yaşında, vatanın milletini seven bir insan öyle bir caniliğe maruz kaldıysa diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten yapmışlarsa eşimin katilinin bulunması beni sevindirir. Eşimin de belki bir mezarı olacak. Şu an bir mezarı bile yok” dedi. Baba Hüseyin Batırır da “Bir tek benim çocuğum değil ki, orada adam katliamı yapmışlar. Şimdi gerine gerine geziyorlar” diye konuştu.