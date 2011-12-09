Yedi katlı PKK mağarasının fotoğrafları

T24

Şırnak’ta Cudi Dağı’nda PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen ve 7 katlı bir mağarada 3 PKK’lının teslim olmasıyla sonuçlanan operasyonun fotoğrafları da ortaya çıktı. Operasyon sırasında önce güvenlik güçlerine el bombasıyla saldıran teröristleri, mağaraya giren bir komutan yaklaşık 4 saat süren çabalarının ardından teslim olmaya ikna etmişti.DHA’nın elde ettiği fotoğrafların birinde operasyon sırasında yaralanan PKK’lılardan biri doktor tarafından muaeyene edildiği görülüyor. Yakalanan 3 PK’lının daha sonra aileleriyle görüştürüldüğü belirtildi. 7 katlı olan ve birbirleriyle merdivenle bağlantılı olan mağara PKK’nın Cudi’deki ana karargahı olduğu açıklanmıştı.