T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yedi katlı PKK mağarasının fotoğrafları

Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak'ın Cudi Dağı’nda önceki gün düzenlenen operasyonda bir grup PKK’lıyı mağarada

09 Aralık 2011 02:00

T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak'ın Cudi Dağı’nda önceki gün düzenlenen operasyonda bir grup PKK’lıyı mağarada sıkıştırdı. Komutanlar teröristlerin “teslim ol” çağrısına el bombasıyla karşılık vermesine rağmen onları ikna etmek için saatlerce uğraştı. Sonunda PKK’lılar ürkek adımlarla dışarı çıktılar. Endişeli PKK’lılar teslim olunca yaralı olanlara doktor müdahale etti. Özellikle bir komutanın genç bir PKK'lının yüzünü okşar haldeki fotoğrafı dikkat çekti. O anların görüntüleri ise bugün ortaya çıktı. 



Şırnak’ta Cudi Dağı’nda PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen ve 7 katlı bir mağarada 3 PKK’lının teslim olmasıyla sonuçlanan operasyonun fotoğrafları da ortaya çıktı. Operasyon sırasında önce güvenlik güçlerine el bombasıyla saldıran teröristleri, mağaraya giren bir komutan yaklaşık 4 saat süren çabalarının ardından teslim olmaya ikna etmişti. 

SAATLER SÜREN OPERASYONDAN FOTOĞRAFLAR

DHA’nın elde ettiği fotoğrafların birinde operasyon sırasında yaralanan PKK’lılardan biri doktor tarafından muaeyene edildiği görülüyor. Yakalanan 3 PK’lının daha sonra aileleriyle görüştürüldüğü belirtildi. 7 katlı olan ve birbirleriyle merdivenle bağlantılı olan mağara PKK’nın Cudi’deki ana karargahı olduğu açıklanmıştı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24