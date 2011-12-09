Yedi katlı PKK mağarasının fotoğrafları

T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak'ın Cudi Dağı’nda önceki gün düzenlenen operasyonda bir grup PKK’lıyı mağarada sıkıştırdı. Komutanlar teröristlerin “teslim ol” çağrısına el bombasıyla karşılık vermesine rağmen onları ikna etmek için saatlerce uğraştı. Sonunda PKK’lılar ürkek adımlarla dışarı çıktılar. Endişeli PKK’lılar teslim olunca yaralı olanlara doktor müdahale etti. Özellikle bir komutanın genç bir PKK'lının yüzünü okşar haldeki fotoğrafı dikkat çekti. O anların görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.
Şırnak’ta Cudi Dağı’nda PKK’lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen ve 7 katlı bir mağarada 3 PKK’lının teslim olmasıyla sonuçlanan operasyonun fotoğrafları da ortaya çıktı. Operasyon sırasında önce güvenlik güçlerine el bombasıyla saldıran teröristleri, mağaraya giren bir komutan yaklaşık 4 saat süren çabalarının ardından teslim olmaya ikna etmişti. SAATLER SÜREN OPERASYONDAN FOTOĞRAFLAR
DHA’nın elde ettiği fotoğrafların birinde operasyon sırasında yaralanan PKK’lılardan biri doktor tarafından muaeyene edildiği görülüyor. Yakalanan 3 PK’lının daha sonra aileleriyle görüştürüldüğü belirtildi. 7 katlı olan ve birbirleriyle merdivenle bağlantılı olan mağara PKK’nın Cudi’deki ana karargahı olduğu açıklanmıştı.