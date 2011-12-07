Yedi katlı PKK mağarasına baskın

T24

Şırnak Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, henüz kış üslenmesine geçmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara devam edildiği bildirildi.Açıklamada, yapılan arama faaliyetinde 7 katlı bir mağara içerisinde, Cudi Dağı karargah grubu olduğu değerlendirilen bir grup teröristin saklandığının tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:“Tespit edilen mağara içerisindeki teröristlere 'teslim ol' çağrısı yapılmış ve 3 terörist kaçış ümitleri kalmayınca teslim olmak zorunda kalmıştır. Mağara içerisinde yapılan aramada, 7 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 roketatar ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 1 jeneratör, 2 akü, çok miktarda el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve pil, 1 LCD televizyon, 1 dizüstü bilgisayar, 1 el telsizi, 2 dürbün, 1 keskin nişancı dürbünü, 1 DVD oynatıcı, çok sayıda örgütsel doküman ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.”Açıklamada, 3 işbirlikçinin de çok sayıda patlayıcı madde ile ele geçirildiği belirtilerek, Cudi Dağı'nda barınan ve başta güvenlik kuvvetleri olmak üzere kamu personeli ve tesislerine yönelik eylem yaparak, halkın huzur ve güven ortamını bozma planı yaptığı kaydedilen teröristlere yönelik geniş çaplı operasyonun 5 Aralık tarihinde başlatıldığı ifade edildi.Bir jandarma komando tugayı, bir jandarma özel harekat taburu ve korucuların katılımı ile sürdürülen operasyonun planlandığı şekilde sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, karadan, teröristlerin barındığı bölgeyi kuşatan birliklere ilave olarak 07 Aralık 2011 sabahı taarruz helikopterleri himayesinde havadan bölgeye sevk edilen birliklerce, arama faaliyetlerinde bulunulduğu Kaydedildi.Açıklamada, son bir hafta içerisinde 6 teröristin teslim olduğu ve teslim olan teröristlerin, grupların kötü durumda olduklarını, açlık çektiklerini söyledikleri ve teslim olmak isteyen çok sayıda arkadaşlarının bulunduğunu ifade ettikleri belirtildi.