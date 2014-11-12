Yedi ilde İstanbul merkezli polis operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde polis operasyonu başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Okan Özsoy'un talimatıyla 7 ilde başlatılan operasyonda eski istihbaratçılar dahil çok sayıda polis hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yeni bir 'Evrakta sahtecilik, yasadışı dinleme, özel hayatın gizliliği' operasyonu kapsamında 7 ilde sabaha karşı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon, 2008-2012 yılları arasında Tekirdağ ve Edirne İstihbarat Şube Müdürlükleri'ndeki yasadışı dinlemelerle ilgili yapıldı.

Operasyonda sabaha karşı bir emniyet müdürü, 2 komiser, Çorlu’da görevli 4 istihbaratçı ve Kapaklı’da görevli bir komiser ve bir istihbaratçının da aralarında bulunduğu toplam 17 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce Tekirdağ’da görev yapan, şu anda Antalya ve Alanya’da görevli 2 istihbaratçı da yer aldı.

Tekirdağ

17 Aralık operasyonu kapsamında emniyet genelindeki yasadışı dinlemelere ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde iki kez görev yeri değiştirilen ve Mart ayında açığa açılan İstihbarat Şube eski Müdürü Halil Hilal Seyfi’nin ve 2 komiserin de aralarında bulunduğu Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde ve Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 17 polis sabaha karşı yapılan operasyonla meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin sorgularının burada yapılacağı kaydedildi.