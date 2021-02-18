Yedi futbolcunun Koronavirüs'e yakalandığı Trabzonspor, Başakşehir'le karşılaşacak

Süper Lig'de 25. hafta Başakşehir-Trabzonspor maçıyla başlıyor. Kötü gidişe dur demek isteyen Başakşehir, alacağı bir galibiyetle nefes almak istiyor. Başakşehir'de 9 oyuncunun sakatlığı devam ederken konuk Trabzonspor'da ise 7 oyuncunun covid-19 testi pozitif çıktı.

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. beIN Sports'tan naklen yayımlanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde son yedi maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son 6 maçını kazanan Trabzonspor ise 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Kağan, Hüseyin, Edgar Ie, Vitor Hugo, Kamil Ahmet, Berat, Flavio, Caleb Ekuban, Bakasetas, Djaniny, Afobe

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in sakatlıkları sürüyor.

Koronavirüs alarmı

Trabzonspor'da toplam 7 oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı. Bordo Mavililer'de Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen sakatlıkları, Nwakaeme ise cezası nedeniyle Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.

Üç futbolcu ceza sınırında

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 27. haftada Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı mücadelede forma giyemeyecek.

26. randevu

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 maçın 9'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Trabzonspor 11 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, ligde 11 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.

Öte yandan Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibini 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.