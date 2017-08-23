Yedi ayda 541 bin senet protesto edildi

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, yılın ilk yedi ayında toplam tutarı 7 milyar lira olan 541 bin senet protesto edildiğini açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, yılın ilk yedi ayında protesto edilen toplam 541 bin adet senedin parasal tutarı 7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 5 azalırken, senet tutarı ise yüzde 10 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Türkiye genelinde, tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 30’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul’u yüzde 8 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Kocaeli izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.