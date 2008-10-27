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Spor

Yedeklere gün doğdu

Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

27 Ekim 2008 02:00


Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Dün izin yapan siyah beyazlı takım, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1.5 saat süren ve sağanak altında gerçekleştirilen bir antrenman yaptı.

Çalışmaya sadece sakatlıkları devam eden Batuhan ve Gökhan Zan katılmadı. Bu iki oyuncu, takımdan ayrı bir program uygularken, önümüzdeki günlerde tedavilerinin tamamlanacağı öğrenildi. Teknik direktör Mustafa Denizli, özellikle oyuncularının kuvvet ve direncini artıracak çalışmalar yaptırdı.

Öte yandan tecrübeli teknik adam Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmaya farklı bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor. Denizli'nin, Fortis Türkiye Kupası karşılaşmasında şimdiye kadar takımda çok fazla forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya sürmesi bekleniyor. Mustafa Denizli'nin, Anthony Seric, Tuna Üzümcü, Ekrem Dağ ve Ali Tandoğan başta olmak üzere bu sezon takımda fazla şans bulamayan oyuncuların hem maç kondisyonlarını artırmak, hem de onların performansını daha iyi görebilmek için bu isimleri oynatması gündeme geldi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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