-YEDEK ÖDENEĞİN TÜMÜ KULLANILDI ANKARA (A.A) -15.01.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki 500 milyon liralık yedek ödeneğin, çeşitli idarelerin bütçelerine aktarılarak, kullanıldığını belirtti. Şimşek imzasıyla yayımlanan ''Yedek Ödeneğin Kullanımı'' konulu duyuruda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 23. maddesinde, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı Bütçesine yedek ödenek konulabileceği hükmünün bulunduğu hatırlatıldı. Bu ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili kılındığına dikkat çekilen duyuruda, yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımının da yılın bitimini takip eden 15 gün içinde Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilmesinin öngörüldüğü vurgulandı. Duyuruda, bu çerçevede 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Bakanlık bütçesine konulan 500 milyon liralık yedek ödeneğin, muhtelif idarelerin bütçelerine aktarılarak kullanıldığı ifade edildi. -EN BÜYÜK AKTARMA BAŞBAKANLIĞA- Duyuruda, yedek ödenekten yapılan aktarmalara ilişkin tablo da yer aldı. Buna göre, 2010 Bütçesine konulan 500 milyon liralık yedek ödeneğin 215 milyon 835 bin lirası Başbakanlık bütçesine aktarıldı. Bu ödeneğin 210 milyon lirası mal ve hizmet alımlarında, 5 milyon 835 bin lirası da cari transferlerde kullanıldı. Maliye Bakanlığı 95 milyon 440 bin lira ile Başbakanlığı takip ederken, Maliyenin 83 milyon 390 bin lirayı sermaye gideri olarak kullandığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı da, tümü mal ve hizmet alımları için yedek ödenekten 60 milyon lira pay alırken, Yedek Ödenekten, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ne 38 milyon 468 bin 485 lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 29 milyon 115 bin lira, Dışişleri Bakanlığına da 15 milyon 750 bin lira aktarıldı. Yedek Ödenekten aktarma yapılan kamu idareleri arasında Cumhurbaşkanlığı da yer aldı. Cumhurbaşkanlığına mal ve hizmet alım giderleri için 2,5 milyon lira kullandırıldı. Bu arada 500 milyon liralık Yedek Ödeneğin 299 milyon 114 bin 200 lirası mal ve hizmet alım giderlerine tahsis edildi. 63 milyon 53 bin 485 lira cari transferler, 123 milyon 575 bin lira sermaye giderleri, 14 milyon 257 bin 315 lira da sermaye transferleri için kullanıldı.