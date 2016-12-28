'Yedek milletvekilliği' anayasa teklifinden çıkarıldı

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan anayasa değişiklik teklifinin üçüncü ve dördüncü maddeleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. "Yedek milletvekilliği" düzenlemesini içeren beşinci madde ise verilen önergeyle metinden çıkarıldı.

Beşinci madde, TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidileceğine yönelik hükmün kaldırılmasını öngörüyordu

Başbakan Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Pazartesi akşamı yapılan görüşmede anayasa değişiklik teklifinde yapılacak rötuşlar konusunda uzlaşma sağlandığı bildirilmişti.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), MHP ile pazarlıkları sonrası hazırladığı 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi ile ilgili olarak komisyondaki görüşmeler sürüyor.

Komisyondan geçen üçüncü madde 18 yaşını dolduran kişilerin milletvekili olabilmesini, dördüncü madde ise TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasını öngörüyor.

Dördüncü maddeye göre süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

Teklifin ilk iki maddesi ise Salı gününün ilk saatlerinde kabul edilmişti.

Anayasa değişikliği teklifinin referanduma götürülmesi için önce TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçmesi, sonra da Meclis Genel Kurulu'nda en az 330 oyla kabul edilmesi gerekiyor.

TBMM'de AKP'nin 317, MHP'nin 39 sandalyesi var. TBMM Başkanı oy kullanamadığından AKP'nin, hiç fire vermemesi halinde, referandum için gerekli 330 oya ulaşmak için 14 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var.

Teklifle anayasanın tamamının değiştirilmesi öngörülmüyor ancak anayasanın belli maddelerinde yapılması öngörülen değişiklik, tüm süreçler sonrası yürürlüğe girmesi halinde, kimilerine göre hükümet sisteminin değişmesi, kimilerine göre ise bir rejim değişikliği anlamına geliyor.