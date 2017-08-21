Yedek lastik içine gizlenmiş 825 adet cep telefonu ele geçirildi

ANKARA, (DHA) - TÜRKGÖZÜ Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekiplerince piyasa değeri 407 bin 409 TL olan, toplam 825 adet bir döneme damgasını vurmuş yeni nesil NOKIA 3310 cep telefonu ele geçirildi.

Gürcistan\'dan ülkemize giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Kapısına gelen otomobilin sürücüsü G.K. \'nın tescil işlemleri sırasında sergilediği şüpheli davranışlar nedeniyle takibe alınan araç Gümrük Muhafaza personeli tarafından X-Ray taramasına sevk edildi. Yapılan X-Ray taramasında aracın ön ve arka koltuk ile yedek lastikte yoğunluk farkı tespit edilmesi üzerine araç, detaylı aramasının gerçekleştirilmesi amacıyla personel refakatinde arama hangarına yönlendirildi. Gerçekleştirilen aramada zula olarak kullanıldığı anlaşılan ön ve arka koltuk içleri ile yedek lastik içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 407 bin 409 TL olan, toplam 825 adet yeni nesil NOKIA 3310 cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen telefonlara el konuldu ve şüpheli hakkında Posof Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

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