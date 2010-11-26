-YEDEK KULÜBESİNİN CAMINI KIRDI, İŞİNİ YİTİRDİ BÜKREŞ (A.A) - 26.11.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 3 gün önce deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 1-0 yenilen Romanya'nın Cluj takımının teknik direktörü Sorin Cartu'nun görevine son verildi. Cluj Başkanı Iuliu Muresan, yaptığı açıklamada, Cartu'nun, Basel maçında sinirlenerek yedek kulübesinin camlarını kırması nedeniyle görevden alındığını söyledi. 55 yaşındaki Cartu, maçta sinirlenerek yedek kulübesinin yan camına eliyle vurmaya başlamış daha sonra camı defalarca tekmeleyerek kırmıştı. UEFA, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattığını açıklamıştı. Cluj Başkanı Muresan'ın açıklamasında, ''Önce UEFA'dan, sonra Basel'den, taraftarlarımızdan ve tüm futbolseverlerden özür dileriz'' denildi. Cluj, Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda 5 maçta 3 puanla son sırada bulunuyor.