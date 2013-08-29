Yedek kulübesinde kırmızı kart, Arda'yı çıldırttı

İspanya Süper Kupa'da Barcelona 1-1'in rövanşında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı ve 11. kez kupayı havalandırdı. Madrid maçı 10 kişiyle tamamlarken, Messi bir penaltı kaçırdı. 72 dakika sahada kalan Arda, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

İspanya'da geçen sezonun lig şampiyonu Barcelona ile Kral Kupası'nın sahibi Atletico Madrid, Süper Kupa rövanş karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

1-1'in rövanşında Atletico Madrid'i konuk eden Barcelona, golsüz sona eren karşılaşmanın ardından kupayı havalandırdı. 82. dakikada Atletico Madrid 10 kişi kaldı. Maçın 89. dakikasında Messi penaltı vuruşunu gole çeviremezken, yedek kulübesindeki Arda Turan kırmızı kart gördü.

Barcelona Teknik Direktörü Tata Martino, ilk kupasını kaldırırken, Diego Pablo Simeone ilk kez final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Nou Camp'a Lionel Messi ve Neymar ilk 11'de başlarken, Atletico Madrid takımında da milli futbolcu Arda Turan 72 dakika görev yaptı.

İlk yarının en tehlikeli pozisyonunda Arda Turan başrolü oynadı. Ceza alanında Pique'den çok şık sıyrılan Arda'nın sert vuruşunu kaleci Valdes kornere çeldi ve mutlak bir golü önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Her iki takımın kontrollü oyunu ikinci yarıda da sürerken, iyi kapanan Atletico Madrid karşısında Barcelona pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Dakikalar 56'yı gösterirken Atletico Madrid, bir kez daha tehlikeli geldi. Villa'nın vuruşunu kaleci Valdes uzanarak kurtardı.

Oyunun kalan dakikalarında da topa daha çok sahip olan Barcelona karşısında kontrataklarla pozisyon üretmek isteyen Atletico Madrid başarılı olamadı.

72. dakikada Arda Turan yerini Adrian'a bırakırken, konuk takımda 82. dakikada Felipe Luis kırmızı kart gördü. Luis, topsuz alanda Alves'e yaptığı müdahalenin ardından oyun dışı kaldı.

Kalan dakikaları 10 kişi oynayan Atletico Madrid karşısında Barcelona 88. dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Messi topu direğe nişanlayınca, Barcelona öne geçme şansını değerlendiremedi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında yedek kulübesinde oturan Arda Turan, hakem David Fernandez Borbalan'ın kararlarına itiraz edince kırmızı kart gördü. 90+1'de ise sahaya giren seyircinin ardından mücadele kısa bir süre durdu.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.