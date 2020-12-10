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Spor

Yedek kulübesinde 3 oyuncu olan Sivasspor, kaleci Ali Şaşal'a da futbolcu forması yaptırıldı

10 Aralık 2020 22:44

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç öncesi yedek kaleci Ali Şaşal Vural'a futbolcu forması yaptırdığını duyurdu.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Sivasspor'a gruptan çıkabilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp, takımdaki çok sayıda eksik futbolcu nedeniyle yedek kaleci Ali Şaşal Vural'a futbolcu forması yaptırdığını duyurdu. Yapılan paylaşıma, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi yedek kulübemizdeki 3 sporcumuzdan biri olan kalecimiz Ali Şaşal Vural formasıyla maça hazır" notu eklendi.

Öte yandan Sivasspor'un bu akşamki Maccabi karşılaşmasında yedek kulübesinde sadece kaleci Ali Şaşal Vural, Casimir Ninga ve Arouna Kone yer alıyor.

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