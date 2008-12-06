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Spor

Yedek kulübesi burukluğu

Önder Turacı, yedek kulübesinden maç seyretmenin her futbolcunun içinde bir burukluk yarattığını söyledi.

06 Aralık 2008 02:00


Fenerbahçe'li futbolcu Önder Turacı, yedek kulübesinden maç seyretmenin her futbolcunun içinde bir burukluk yarattığını söyledi.

Fenerbahçe Gazetesi'nin Aralık ayı sayısında röportajı yer alan sarı-lacivertli futbolcu Önder Turacı, takımın durumu, hedefleri ve performansıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Önder, yedek kalmasıyla ilgili,''Biz bir takımız. Benim ya da bir başkasının oynayıp oynamamasına hoca karar verir. Ama ne olursa olsun, bütün takımın amacı şampiyonluk ve yeni başarılara imza atmaktır. Kimse yedek kaldığı için üzülmez. Çünkü hiçbir oyuncunun böyle bir lüksü yoktur.

Her oyuncu her zaman sahada olmak ister. Ama sakatlık gibi durumlarda bu mümkün olmuyor. Hoca tercihini başka bir oyuncudan yana kullanırsa, ona da saygı duymak zorundayız. Ancak ne olursa olsun, o kulübeden maçı seyretmek içimizde bir burukluk yaratıyor. Bu nedenle sakatlık durumları hariç sahada yer almak için elimden gelen özveriyi gösteriyorum'' dedi.

''BAŞARILI GRAFİĞİMİZİN DAHA DA YUKARILARA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM''

Takım olarak hedeflerinin her yıl olduğu gibi yine şampiyonluk olduğunu kaydeden Önder, daha çok çalışıp toparlanarak şampiyon olacaklarını umduğunu ifade etti.

Sarı-lacivertli takımın futbolcusu, ''Hedefimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da tabii ki şampiyonluk. Sezon sonuna kadar, daha çok çalışıp toparlanarak başarılı bir grafik yakalayarak şampiyon olacağımızı umuyorum. Bu sene sadece Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık. Önümüzde önemli bir Dinamo Kiev maçı var. Bu maçı alırsak yolumuza UEFA Kupası'nda devam edeceğiz. Ligde Galatasaray ve Beşiktaş galibiyetleri sadece camia için değil, biz futbolcular ve taraftarlarımız için de büyük moral kaynağı oldu. Bunların moraliyle başarılı grafiğimizin daha da yukarılara çıkacağına inanıyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.

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