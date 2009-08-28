Yedek Galatasaray turu kaptı, geldi

UEFA
Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Levadia ile 5-0'ın rövanşında
1-1 berabere kalan Galatasaray turu geçti. Galatasaray'ın golü
Nonda'dan geldi
TALLINN - Avrupa Ligi play-off turunda, gruplara kalmayı ilk maçta
alydığı 5-0'lık skorla garantileyen Galatasaray, dünkü rövanş maçında
durumu 'resmi'leştirdi. Estonya'nın Levadia Tallinn ekibini safdışı
bırakan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Frank Rijkaard, eksikler
nedeniyle yine kadroda revizyona gitti. Hollandalı teknik adam, defans
bloğunu Sabri, Emre Güngör, Emre
Aşık, Alpaslan’dan oluştururken, orta sahada Barış, Mehmet Topal,
Aydın, Serdar, ileride ise Elano ile Nonda’ya görev verdi. Böylece
Avrupa Ligi 1. turundaki ilk Tobol karşılaşmasında kırmızı kartla oyun
dışı kalan Aplaslan, bu maç sonrası ilk kez kendine sahada yer buldu.
Ayrıca Brezilyalı yıldız Elano Blumer da, dün ilk kez 'ilk 11’de sahaya
çıkma fırsatı buldu. Karşılaşmaya Levadia taraftarları ilgi
göstermezken, çevre ülkelerden gelen yaklaşık 500 Sarı-Kırmızılı
futbolsever, A Le Coq Arena Stadı'nda sessizliği bozan taraf oldu.
Mücadeleye gelirsek, bir antrenman maçı havasındaki mücadelede bilinen
pas organizasyonlarının aksine, Galatasaraylı futbolcuların zaman zaman
ayaklarında fazla top tuttukları gözlendi. Kalabalık Levadia savunması
karşısında kanatlardan atak organizasyonlarıyla ve derinlemesine
paslarla gole gitmeye çalışan Sarı-Kırmızılı takım, yakalanan bazı
fırsatlara karşın ilk yarıda gol
üretemedi. Ev sahibi ekip ise elinden geldiğince mücadele etti ve zaman zaman da gol pozisyonları bulmayı bildi.
Kura çekimi saat 14.00'de
İlk yarı golsüz kapanırken maçta ikinci perde golle açıldı. 50.
dakikada sağdan yapılan ortayı değerlendiren Puri’nin attığı golle
takımını 1-0 öne geçti. Sarı-Kırmızılılar bu gole 63. dakikada Shabani
Nonda’yla cevap verdi. Demokratik Kongolu, daha sonra adelesinde sorun
yaşadı ve 75. dakikada yerini Mustafa sarp'a bıraktı. Geride kalan
dakikalarda Serdar Eylik, bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve
mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ın gruplar
aşamasındaki rakipleri bugün saat 14.00'de, Monaco'da çekilecek kura
sonucu belli olacak.