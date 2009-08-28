Yedek Galatasaray turu kaptı, geldi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Levadia ile 5-0'ın rövanşında 1-1 berabere kalan Galatasaray turu geçti. Galatasaray'ın golü Nonda'dan geldi

TALLINN - Avrupa Ligi play-off turunda, gruplara kalmayı ilk maçta alydığı 5-0'lık skorla garantileyen Galatasaray, dünkü rövanş maçında durumu 'resmi'leştirdi. Estonya'nın Levadia Tallinn ekibini safdışı bırakan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Frank Rijkaard, eksikler nedeniyle yine kadroda revizyona gitti. Hollandalı teknik adam, defans bloğunu Sabri, Emre Güngör, Emre

Aşık, Alpaslan’dan oluştururken, orta sahada Barış, Mehmet Topal, Aydın, Serdar, ileride ise Elano ile Nonda’ya görev verdi. Böylece Avrupa Ligi 1. turundaki ilk Tobol karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Aplaslan, bu maç sonrası ilk kez kendine sahada yer buldu. Ayrıca Brezilyalı yıldız Elano Blumer da, dün ilk kez 'ilk 11’de sahaya çıkma fırsatı buldu. Karşılaşmaya Levadia taraftarları ilgi göstermezken, çevre ülkelerden gelen yaklaşık 500 Sarı-Kırmızılı futbolsever, A Le Coq Arena Stadı'nda sessizliği bozan taraf oldu.

Mücadeleye gelirsek, bir antrenman maçı havasındaki mücadelede bilinen pas organizasyonlarının aksine, Galatasaraylı futbolcuların zaman zaman ayaklarında fazla top tuttukları gözlendi. Kalabalık Levadia savunması karşısında kanatlardan atak organizasyonlarıyla ve derinlemesine paslarla gole gitmeye çalışan Sarı-Kırmızılı takım, yakalanan bazı fırsatlara karşın ilk yarıda gol

üretemedi. Ev sahibi ekip ise elinden geldiğince mücadele etti ve zaman zaman da gol pozisyonları bulmayı bildi.



Kura çekimi saat 14.00'de

İlk yarı golsüz kapanırken maçta ikinci perde golle açıldı. 50. dakikada sağdan yapılan ortayı değerlendiren Puri’nin attığı golle takımını 1-0 öne geçti. Sarı-Kırmızılılar bu gole 63. dakikada Shabani Nonda’yla cevap verdi. Demokratik Kongolu, daha sonra adelesinde sorun yaşadı ve 75. dakikada yerini Mustafa sarp'a bıraktı. Geride kalan dakikalarda Serdar Eylik, bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ın gruplar aşamasındaki rakipleri bugün saat 14.00'de, Monaco'da çekilecek kura sonucu belli olacak.